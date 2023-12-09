مسنة تصاب بسكتة دماغية بسبب فاتورة استهلاك المياه والشركة توضح!

تعرضت مسنة إيطالية، لسكتة دماغية بسبب فاتورة استهلاك المياه الشهرية الخاصة بمنزلها، وأصدت الشركة المعنية بيانا توضيحيا بشأن الحادثة.

وبحسبأوردت تقارير إخبارية فقد وجدت العجوز البالغة 88 عاما، نفسها تصارع للبقاء على قيد الحياة بسبب خطأ في تقدير مبلغ فاتورة المياه من قبل إحدى الشركات في كامبوروسو، بإمبيريا الإيطالية.

وأضاف التقرير أن المرأة تلقت فاتورة بقيمة 15339 يورو من مجموعة “إيرين”، تتعلق بالفترة الممتدة من أوت إلى أكتوبر 2023.

ودون علمها بالمبلغ، قامت مؤسسة الائتمان الخاصة بها بدفع نصفه للشركة الموردة. وعندما اكتشفت المسألة لم تستطع التحمل وأصيبت بسكتة دماغية، ما استدعى نقلها إلى مستشفى بوريا في سانريمو.

وتوجه شقيق السيدة إلى مكتب “إيرين” في كامبوروسو للإبلاغ عن الواقعة، وتم التأكد من أن ما تم تسجيله في الواقع لا يتوافق مع ما ورد في الفاتورة. وقامت الشركة على الفور بإعادة المبلغ المدفوع للسيدة، وحظر تسديد الدفعة الثانية.

وقالت “إيرين” في بيان لها: “باشرنا على الفور بإجراء الفحوصات اللازمة، واتصلنا بعائلة السيدة، وأكدنا لهم أن الفاتورة التي تزيد قيمتها عن 15 ألف يورو غير صحيحة، حيث تم احتسابها على أساس قراءة غير صحيحة للصورة”.

وأضافت الشركة: “إن قراءة صور العداد التي حصلنا عليها من طرف الشركة المسؤولة عن جمع العدادات، تشير في الواقع إلى عداد طرف ثالث”.

وتابعت: “بالفعل هذا الصباح، قمنا بإلغاء الفاتورة غير الصحيحة وأصدرت فاتورة الاستهلاك الفعلي بمبلغ إجمالي قدره 55 يورو. ومن الواضح أنه سيتم تعويض السيدة على الفور عن المبلغ المدفوع وغير المستحق”.