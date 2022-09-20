مسنّة تحمل في بطنها 50 بطارية! (صور)

استخرج فريق طبي في ايرلندا 50 بطارية أسطوانية جافة من معدة مسنة كانت قد ابتلعتها لإيذاء نفسها.

وعانت المرأة التي تبلغ من العمر 66 سنة من فقدان الشهية وآلام في البطن مما اضطرها إلى عرض حالتها على الأطباء.

وكشف التقرير الطبي الصادر من مستشفى “سانت فينسيت” في دبلن، أن الأشعة السينية التي تم إجراؤها للمريضة، أظهرت وجود عدد كبير من البطاريات ذات الأصناف المختلفة في المعدة والقولون، ولكن من حسن حظ المرأة أنها لم تعطل عمليات الجهاز الهضمي، ولم تتسرب محتوياتها بما يضاعف من الخطر.

غير أن المشكلة التي واجهت الأطباء أن البطاريات لم تتحرك نحو الجهاز الهضمي بغرض التخلص منها بطريقة طبيعية، لذلك تم اتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية لإزالة البطاريات، حيث تم اكتشاف أن معدة المريضة قد أصيبت بالانتفاخ.

وتمكن الجراحون من إزالة ما مجموعه 46 بطارية من بطن المسنة، بينما تم “حلب” أربع بطاريات أخرى كانت موجودة في القولون في المستقيم وإزالتها “باستخدام ضام الشرج وملقط طويل.

وأفاد الأطباء أن ابتلاع البطاريات الأسطوانية كان طريقة “نادرة” لإيذاء النفس ويمكن أن تؤدي إلى العديد من المضاعفات الخطيرة، بما في ذلك إصابة الغشاء المخاطي والانثقاب والانسداد.

وأضاف التقرير ، الذي كتبه فريق من أطباء الأشعة، وجراحي القولون والمستقيم في مستشفى سانت فينسنت: “على حد علمنا، فإن هذه المريضة ابتلعت أكبر عدد من البطاريات في وقت واحد”.