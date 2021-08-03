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مسودة المشروع التمهيدي لتشكيل المجلس الأعلى للقضاء على طاولة وزير العدل

الشروق أونلاين
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مسودة المشروع التمهيدي لتشكيل المجلس الأعلى للقضاء على طاولة وزير العدل

تسلم وزير العدل عبد الرشيد طبي،  الثلاثاء، مسودة المشروع التمهيدي المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.

وأوضح بيان للوزارة أن “وزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، استقبل اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العدل بالجزائر العاصمة، رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته السيد عبد العزيز نويري، رئيس غرفة بمجلس الدولة، الذي سلم للسيد الوزير مسودة المشروع التمهيدي الذي انتهت اللجنة من إعداده”.

ويندرج هذا العمل-يضيف البيان- “في إطار مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالقضاء وتكييفها مع دستور الفاتح نوفمبر 2020 لاسيما المادة 180 منه التي دسترت لأول مرة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن استقلالية القضاء تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية”.

يذكر أن مشروع هذا القانون العضوي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله وقد تم التنصيب الرسمي للجنة المكلفة بإعداد مشروعه والمشكلة من قضاة وممثل للنقابة الوطنية للقضاة، بتاريخ 08 أبريل الفارط.

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