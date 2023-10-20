مسيرات حاشدة في دول عربية وإسلامية دعماً لغزة

الآلاف تظاهروا تلبية لدعوات المقاومة بالنفير

خرج الآلاف، الجمعة، في مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين ضد العدوان الصهيوني المتواصل منذ أسبوعين ضد قطاع غزة، بعد دعوات المقاومة الفلسطينية للنفير العام من أجل التظاهر أمام سفارات الكيان الصهيوني وأمريكا في دول العالم.

جاءت هذه التحركات بعد أن دعا الناطق باسم كتائب القسام “أبو عبيدة”، في خطاب مصور، “الجماهير العربية والإسلامية في كل مكان إلى أن تدافع عن كرامتها وأقصاها، وأن تحتشد وتزحف نحو فلسطين”، مشدداً على أن “الاحتلال اليوم في أسوأ حالاته منذ 75 عاماً”.

وشهدت العديد من المدن والمناطق الأردنية مظاهرات حاشدة، شارك فيها عشرات الآلاف “نصرة للأقصى وغزة”، في حين أدى الأردنيون في عموم مساجد المملكة صلاة الغائب على ضحايا قطاع غزة، الذين تجاوز عددهم أكثر من 4 آلاف في أسبوعين.

جحافل الأردنيين تصل لحدود فلسطين المحتلة

وخرجت مظاهرات حاشدة في العاصمة الأردنية عمّان، إضافة إلى كل من طريق ناعور العدسية والأغوار الشمالية والزرقاء وإربد والكرك والطفيلة والعقبة وغيرها من المناطق.

في الوقت ذاته، توجه المئات نحو الحدود مع الأراضي المحتلة، تلبية لدعوة “النفير العام”، في وقت متزامن مع توجّه عشرات العراقيين نحو معبر طريبيل الحدودي مع الأردن نصرة للأقصى، وتضامناً مع غزة وأهلها.

إضافة إلى ذلك، نظّم آلاف الأردنيين وقفة تضامنية قرب سفارة دولة الاحتلال في العاصمة عمّان، مرددين شعارات ضد عدوان الاحتلال على القطاع والحصار الشامل الذي يفرضه هناك منذ أسبوعين.

في غضون ذلك، شهدت العديد من المناطق في الأردن، لا سيما الحدودية مع الأراضي المحتلة، تشديدات أمنية من قبل السلطات، فيما حاول الأمن الأردني منع الحشود من الوصول نحو منطقة الحدود في الأغوار.

كما جدد الأمن الأردني، في بيان مقتضب، دعوته إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن فعاليات التضامن مع غزة، مؤكداً منع السماح بإقامتها على الحدود مع فلسطين.

ومع ذلك، وعلى الرغم من ذلك، تجمع مئات المواطنين في نقاط مختلفة لبعض الطرق المؤدية إلى الحدود، إلا أن الإغلاقات الأمنية حالت دون تقدمهم.

المصريون بلسان واحد “بالروح.. بالدم.. نفديك يا أقصى”

وفي مصر شهد جامع الأزهر الشريف في القاهرة وقفةً تضامنية مع القضية الفلسطينية وقطاع غزة المحاصَر، وذلك قُبيل صلاة الجمعة، شارك فيها المئات من المحتشدين، منددين بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر.

وردَّد المتظاهرون هتافات “بالروح.. بالدم.. نفديك يا أقصى”، كما رددوا هتافات أخرى من قبيل: “يلّا يا سيسي.. خد قرار.. الشعب المصري كله وراك.. خيبر خيبر يا يهود.. جيش محمد هنا موجود.. شد حيلك يا فلسطين بكرة الـ100 مليون جايين.. يا صهيونى يا خسيس.. الدم العربي مش رخيص.. يا صهيوني يا خسيس بكرة المصري يحفر قبرك”.

وفي قطر شارك في المظاهرات المئات من القطريين والمقيمين في قطر، عقب صلاة الجمعة، دعماً لغزة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت احتشاد مواطنين وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية، ويرددون شعارات دعم لفلسطين.

كما خرج المئات من المتظاهرين في سلطنة عمان في مسيرات لدعم المقاومة الفلسطينية، وهم يحملون آعلاماً فلسطينية، ورددوا شعارات داعمة للمقاومة. وفي ماليزيا سارت مسيرات حاشدة باتجاه السفارة الأمريكية في كوالا لمبور مرددين نداءات: “بالروح بالدم نفديك يا أفصى”.

غضب في المحاكم التونسية

وفي تونس نفذ القضاة “يوم غضب وطني” في كل المحاكم، احتجاجاً على “الجرائم الصهيونية” في قطاع غزة.

ونظمت المظاهرة جمعية القضاة التونسيين، ورفع المحتجّون خلالها شعارات مساندة للقضية الفلسطينية، أبرزها: “يا شهيد ارتاح ارتاح.. سنواصل الكفاح”، و”فلسطين عربية.. لا تنازل عن القضية”، و”مقاومة مقاومة.. لا صلح لا مساومة”.

وعُلّقت خلال اليوم جميع الجلسات، ونفذ القضاة وقفات بالزي القضائي أمام قصر العدالة بتونس وباقي مقرّات محاكم الاستئناف، احتجاجاً على “الجرائم الصهيونية” في قطاع غزة.

وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، في كلمة ألقاها خلال المظاهرة، إن “تنظيم يوم الغضب يأتي تضامناً مع فلسطين وتنديداً بالعدوان الصهيوني”، وأكد أنه “لا يجب التنازل عن القضية الفلسطينية العادلة”، داعياً إلى وقف إطلاق النار على قطاع غزة.

وشارك مئات الموريتانيين، الجمعة، في احتجاجات أمام سفارات دول أجنبية بالعاصمة نواكشوط، رفضا للجرائم الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة منذ أسبوعين، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وهتفوا مطالبين بوقف “المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة”.

وسلم المتظاهرون رسائل لسفارات الدول طالبوا فيها بـ”وقف العدوان الصهيوني على غزة، والسماح بإيصال المساعدات للقطاع المحاصر”.

وفي السياق، شارك في المظاهرات قادة نحو 22 حزبا سياسيا، بالإضافة إلى نواب في البرلمان ومحامين، ودعت لهذه المظاهرات الأحزاب السياسية الموريتانية من بينها حزب “الإنصاف” الحاكم وحزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” المعارض.

ونظمت هيئة علماء الصومال وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في العاصمة مقديشو، حيث شارك فيها العشرات وعبروا فيها عن دعمهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه عدوانا صهيونيا وحشيا.

إندونيسيون وماليزيون يستنكرون الدعم الأمريكي للصهاينة

ندد مئات الأشخاص في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، الجمعة، بدعم الولايات المتحدة للصهاينة، ونظم مئات الإندونيسيين احتجاجا في العاصمة جاكرتا وساروا إلى السفارة الأمريكية.

وحمل المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل “أنقذوا الفلسطينيين” و”فخورون بدعم فلسطين”.

وتعبيرا عن استنكارهم للدعم الأمريكي غير المشروط للصهاينة، أضرم بعض المتظاهرين النار بصور للرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء اللصهيوني بنيامين نتنياهو، مطالبين بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما شهدت جاكرتا، مظاهرة مماثلة أمام مبنى بعثة الأمم المتحدة، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة الأمريكية والقصر الرئاسي ومباني البعثات الأممية.

أما في ماليزيا نظمت مظاهرات حاشدة في عدة مدن، واحتشد آلاف المتظاهرين قبالة السفارة الأميركية في كوالالمبور، ونددوا بدعم الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة.

وفي إيران انطلقت مسيرات في طهران وعدة مدن أخرى عقب صلاة الجمعة، دعما لغزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع، وردد متظاهرون هتافات ضد إسرائيل وأميركا رافعين العلم الفلسطيني وعلم حزب الله اللبناني.

كما نظم العشرات من الإيرانيين موكبا بالسيارات تجاه معبر خسروي الحدودي مع العراق غربي البلاد، كأقرب نقطة حدودية رسمية من فلسطين.

مساجد البوسنة تجمع التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني

جمع الاتحاد الإسلامي في البوسنة والهرسك تبرعات عقب صلاة الجمعة، لصالح الشعب الفلسطيني.

وتمت قراءة رسالة رئيس الاتحاد حسين كافازوفيتش في كافة مساجد البلاد وتليت الأدعية من أجل الفلسطينيين.

وجمعت التبرعات النقدية عقب صلاة الجمعة، في مختلف المساجد، وبينها مسجد غازي خسرو باي التاريخي في العاصمة البوسنية سراييفو.

وفي اجتماع الاتحاد الإسلامي للبوسنة والهرسك الذي عقد أمس، تمت إدانة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.

من ناحية أخرى، أقيمت صلاة الجنازة غيابيا على أرواح الفلسطينيين الذين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة، في مسجد بايراقلي التاريخي، المسجد الوحيد في العاصمة الصربية بلغراد.