مسيرة حاشدة في الرباط ضد “عار التطبيع” (فيديو)

رفعت هتافات:"يا للعار.. الصهيوني مستشار"

نظمت جمعيات مغربية مناهضة للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني، مسيرة حاشدة في العاصمة الرباط يوم الأحد. تندّد بالعدوان الذي تشنّه قوات الاحتلال على الفلسطينيين لليوم التاسع على التوالي.

ورفع المتظاهرون في المسيرات التي دعت إليها الجبهة المغربية ضد التطبيع ومنظمات أخرى، شعارات تمجّد عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.

كما هتف المحتجّون ضد تعيين الصهيوني أندري أزولاي مستشارا للملك المغربي محمد السادس. معتبرين ذلك “عارا” على المملكة، في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وقد منحت سلطات الاحتلال في سبتمبر الماضي، ما يسمى وسام الشرف لأندري أزولاي. نظير “الخدمات الفريدة” التي قدمها للكيان المحتلّ، كمستشار للملك المغربي.