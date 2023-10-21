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العالم

مسيرة في برشلونة رفضا للعدوان الصهيوني على الفلسطينيين

الشروق أونلاين
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مسيرة في برشلونة رفضا للعدوان الصهيوني على الفلسطينيين
ح.م
مسيرة في برشلونة دعما لغزة

تظاهر المئات في مدينة برشلونة الإسبانية مساء السبت، دعما لفلسطين، ورفضا للعدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وطالب المشاركون في المسيرة بوقف عمليات الاحتلال ضد غزة، والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعار “الحرية لفلسطين”، “وأوقفوا الحرب على غزة”، حسب ما رصدته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وكانت جماهير نادي أوساسونا قد رفعت الأعلام الفلسطينية أمس، خلال مباراة فريقها مع نادي غرناطة بالدوري الإسباني لكرة القدم. كما رفعت جماهير نادي ريال سوسيداد الأعلام الفلسطينية خلال اللقاء مع نادي ريال مايوركا يوم السبت.

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