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مسيرة في مدريد تنديدا بجرائم الإحتلال (فيديو)

الشروق أونلاين
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مسيرة في مدريد تنديدا بجرائم الإحتلال (فيديو)
ح. م
تظاهر اليوم الآلاف في العاصمة الإسبانية مدريد في مسيرة حاشدة تضمانا مع فلسطين التي تتعرض لعدوان صهيوني منذ 23 يوما.

سار اليوم الأحد، 29 أكتوبر، الآلاف في العاصمة الإسبانية مدريد في مظاهرة حاشدة تضمانا مع فلسطين التي تتعرض لعدوان صهيوني منذ 23 يوما، عدوان اشتد الأيام الثلاثة الأخيرة.

المتظاهرون ساروا في شوارع مدريد حاملين أعلاما فلسطينية للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين، ورافعين لافتات كتب فيها “السلام” أو “من النهر إلى البحر، فلسطين ستنتصر”. كما رفعوا أيضا لافتات كتبوا عليها “قاطعوا إسرائيل” أو “إسرائيل وأمريكا مجرمو حرب”، إضافة لأكفان أطفال صغار وهذا تنديدا منهم بالجرائم التي يقوم بها الكيان في القطاع، حيث سقط ومنذ الـ7 أكتوبر 8069 شهيدا، 73 بالمئة مهنم  أطفال ومسنون.

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