مسيّرة مجهولة المصدر تسقط في الأردن

نقلت وكالة الأنباء الرسمية في الأردن عن مسؤول عسكري يوم الجمعة، أن طائرة مسيّرة مجهولة المصدر دخلت المجال الجوي الأردني وسقطت فوق منطقة ماعين في محافظة مأدبا.

وقال المصدر أنّ سقوط الشظايا الناجم عن الحادث، أدى إلى نشوب حريق في المنطقة التي وقعت فيها الطائرة، من دون تسجيل أي أضرار بشرية.

حيث قامت الفرق المختصة من القوات المسلحة الأردنية وفرق الدفاع المدني بإطفاء الحريق، قبل البدء في عمليات الكشف على مستوى موقع الحادث.

ودعت القوات المسلحة الأردنية، إلى عدم الاقتراب من الموقع، والإبلاغ عن أي جسم مشبوه، لتتمكن الفرق الميدانية من التعامل معه.