مسيّر شركة خاصة يعذّب زوجته حتى الموت بسبب شكّه في خيانتها!

الضحية تعرضت للضرب والتعذيب قبل أن تفارق الحياة

تفتح محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء خلال الدورة الجنائية المقبلة، ملفا قضائيا تضمن وقائع خطيرة تخص جريمة قتل بشعة تعرضت لها سيدة في أواخر العقد الثالث من العمر، بعدما تفنن زوجها في تعذيبها وضربها إلى أن فارقت الحياة متأثرة بجراح وإصابات بليغة.

المتهم”ب.م” ستوجه له جناية الضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة دون قصد إحداثها وجناية التعذيب، رفقة أشخاص آخرين يتواجدون في حالة فرار، ساهموا جميعهم في ارتكاب الجريمة من بينهم شابة كانت على علاقة بالمتهم الرئيسي وتعمل خادمة بمنزله، كما وجهت لها أصابع الاتهام في تقديم المساعدة للمتهم، أثناء تعذيبه زوجته بواسطة آلات حادة وكماشة وكذا ضربها بواسطة عصا خشبية إلى أن لفظت آخر أنفاسها.

وحسب ما تضمنه الملف القضائي، فقد باشرت مصالح الأمن الحضري السابع ببلوغين تحرياتها لمعرفة ملابسات الجريمة، انطلاقا من بلاغ تلقته بخصوص وفاة غامضة لسيدة ثلاثينية تدعى “ف.ب”، عثر على جثتها داخل مسكن زوجها المدعو “ب.م” وتعلق الأمر بمسير شركة خاصة، إذ كشف تقرير الطبيب الشرعي الذي عاين الجثة أن الوفاة حقيقية وعنيفة، كما ظهرت عليها آثار كدمات زرقاء اللون بأنحاء مختلفة من جسدها.

التحقيقات الأولية بالملف توصلت إلى أن الرابطة الزوجية بين الضحية والمشتبه فيه الرئيسي كانت فقط بـ”الفاتحة” وعقد عرفي لدى موثق، وحسب أقوال المدعو “ب.م” خلال استجوابه بمركز الأمن الذي صرح بأن الضحية كانت تعمل بمنزله منذ سنوات وتطورت العلاقة بينهما قبل أن يتزوج بها بعقد عرفي، بعد فرارها من منزلها لرفض والدها تزويجها له، مضيفا أنه نشبت بينهما مؤخرا، مشاكل وشجارات يومية بسبب شكه في خيانتها له، الأمر الذي دفعه إلى ضربها وبعد تأزم حالتها الصحية وعجزها عن المشي، اضطر لإحضار طبيب خاص لمعاينتها بالمنزل، كما فند الجاني ضلوعه في عملية القتل، غير أن تحريات الضبطية القضائية كشفت عكس ما صرح به، خاصة بعد العثور على دلائل فكت لغز الجريمة، عبارة عن كيس قمامة به ملابس داخلية نسائية ممزقة وملطخة بالدماء، و كذا العثور على عصا خشبية وكماشة وسجاد عليه بقعة حمراء بحديقة المنزل.

بالمقابل، كشفت تصريحات المتهمة أنها تعرفت على المدعو”ب.م” عبر إعلان توظيف “عاملة نظافة” بمنزله، ولدى اتصالها به للاستفسار حول ظروف العمل والأجرة، أخبرها أنه يبحث عن فتاة للتكفل بزوجته المريضة إلى غاية تحسن حالتها الصحية مقابل 20 ألف دج شهريا، وأضافت المتهمة أنه لدى وصولها للمنزل وجدت الضحية في حالة يرثى لها، ومكثت معها لرعايتها إلى غاية وفاتها، وأنكرت علمها بخصوص ما تعرضت له من تعذيب على يد زوجها.

في انتظار مثول المتهمين أمام محكمة الجنايات خلال الدورة الجنائية المقبلة، وسماع اعترافاتهم حول تفاصيل جريمة القتل.