مشاركات أوروبية لِجزائريي البطولة الإيطالية

بعد انتهاء منافسة البطولة المحلية

افتكّ اللاعبون الجزائريون في البطولة الإيطالية مساء الأحد، بطاقات المشاركة في رابطة الأبطال أو الدوري الأوروبي طبعة 2021-2022.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من: متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر مع فريق الميلان في رابطة أبطال أوروبا، والمدافع فوزي غلام رفقة متوسط الميدان الهجومي آدم الوناس مع نادي نابولي في الدوري الأوروبي. ولاعب الخط الخلفي محمد فارس مع فريق لازيو في المنافسة الأخيرة ذاتها.

وأنهى فريق ميلان آسي موسمه في البطولة الإيطالية، يشغل المركز الـ 2 بِرصيد 79 نقطة، وتموقع نادي نابولي في الرّتبة الـ 5 بِمجموع 77 نقطة، وشغل فريق لازيو المركز الـ 6 بِرصيد 68 نقطة. مع الإشارة إلى أن فوزي غلام (30 سنة) وآدم الوناس (24 سنة) ينتميان إلى نادي نابولي حتى صيف 2022، لكن بقاءهما أو بيعهما هذه الصائفة، يبقى قرارا بِيد إدارة الفريق الإيطالي.

هذا وأعلن التقني الإيطالي جينارو غاتوزو مساء الأحد، عن قرار ترك فريق نابولي. بعد أن استهلّ مهمّة تدريبه في ديسمبر 2019. وذلك استنادا إلى بيان نشرته إدارة النادي.

وشهدت الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر منافسة “الكالتشيو” مساء الأحد، فوز الميلان بِثنائية نظيفة على المضيف نادي أطلنطا. بينما تعادل فريق نابولي بِنتيجة (1-1) مع الزّائر نادي هيلاس فيرونا، في حين خسر فريق لازيو بِثنائية نظيفة أمام المضيف نادي ساسولو.

وشارك بن ناصر أساسيا مع الميلان، بينما دخل محمد فارس إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 18، بعد إصابة زميله المهاجم الأرجنتيني خواكين كورلايا، مرتديَين زيّ فريق لازيو. في حين غاب فوزي غلام عن صفوف نادي نابولي بِداعي الإصابة. أمّا آدم الوناس فقد أنهى موسمه مع فريق كروتوني الذي شغل المركز الـ 19 وقبل الأخير، ونزل إلى الدرجة الثانية. وعليه سيعود الدولي الجزائري إلى نادي نابولي، بعد إعارة إلى فريق كروتوني لِموسم واحد.