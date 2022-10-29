مشاركة آدم وناس في مباراة ليون غير مؤكدة

مدرب ليل الفرنسي يؤكد

بات من غير المؤكد مشاركة اللاعب الدولي الجزائري لنادي ليل، آدم وناس، المصاب على مستوى الفخذ، في مباراة فريقه القادمة المقررة اليوم الأحد خارج ميدانه أمام أولمبيك ليون لحساب الجولة الـ 13 للرابطة الفرنسة الأولى لكرة القدم، التي ستنطلق بداية من الساعة 20.45سا ويديرها الحكم الدولي الفرنسي جيروم بريسارد، بحسب ما أعلن عنه، مدربه البرتغالي.

وصرح مدرب نادي ليل، باولو فوسيكا، نقلا عن صحيفة ليكيب، قائلا:” جو (بامبا)، ادم (وناس) وآنجيل (قوميز) لم يتدربوا هذا الأسبوع. فأنجل يشكو من معدته، وهو في طريق التحسن، جو ووناس، مشكلتهما أصعب. بالنسبة لجو، إصابته جديدة على مستوى العضلات، وسنرى هل سيكون جاهزا، لي شكوك في ذلك. وبخصوص وناس، نفس المشكل، كونه كان يعاني من نفس الإصابة قبل أسبوعين، رغم ذلك قررنا إقحامه، وسنرى”.

وكان اللاعب الجزائري قد استبدل في الدقيقة 66 خلال الفوز المسجل يوم الأحد الماضي أمام موناكو (4-3)، حيث ظهر بعد المباراة بضمادة حول فخذه. وقد شارك في الحصة التدريبية ليوم الخميس، لكن مشاركته تبقى معلقة.

واختير اللاعب الجزائري الذي يعتبر احد العناصر الأساسية لتشكيلة ليل، أحسن لاعب لفريقه لشهر سبتمبر الماضي.وكان أوناس (25 سنة) قد أمضى في شهر سبتمبر مع نادي ليل، عقدا لمدة موسمين قادما من نابولي الإيطالي.

واستدعي وناس الذي توج باللقب القاري عام 2019 مع المنتخب الجزائري، من طرف الناخب الوطني جمال بلماضي في المباراتين الوديتين للخضر يومي 23 و27 سبتمبر بملعب ميلود هدفي بوهران، أمام على التوالي غينيا (1-0) ونيجيريا (2-1).