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رياضة
الدوري الماسي 2024 لألعاب القوى:

مشاركة الجزائريين مولة وسجاتي في سباق 800 متر في شانغاي

ق. ر
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مشاركة الجزائريين مولة وسجاتي في سباق 800 متر في شانغاي
سليمان مولة - جمال سجاتي

سيشارك الجزائريان سليمان مولة وجمال سجاتي في سباق 800 متر في المرحلة الثانية للدوري الماسي-2024 المبرمجة يوم 27 أفريل، الجاري بمدينة شانغاي (الصين)، بحسب قائمة المشاركين التي كشف عنها المنظمون.

هذه المنافسة العالية المستوى ستعرف مشاركة أحسن العدائين عالميا في كل اختصاص، التي ستسمح للدوليين الجزائريين بتقييم مستواهم قبل 100 يوما على انطلاق الألعاب الأولمبية- بباريس.

ويعتبر الدوري الماسي منافسة دولية لألعاب القوى التي ينظمها سنويا الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والتي حلت محل الدوري الذهبي التي جرت من سنة 1998 إلى غاية 2009.

ويحتضن الدوري الماسي 16 مسابقة لألعاب القوى، موزعة على أربعة عشر تجمعا في كل نسخة. وتسند النقاط فيها بحسب الإنجازات على النحو التالي: 8 نقاط للأول، 7 نقاط للثاني، 6 نقاط للثالث، 5 نقاط للرابع، 4 نقاط للخامس، 3 نقاط للسادس، نقطتان للسابع ونقطة واحدة للثامن.

ففي نسخة 2016، كان العداءون الست الأوائل فقط من يستفيدون من النقاط. والعداء الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط (النقاط تضاعف في المسابقات النهائية) يتوج بكأس الدوري الماسي.

ومنذ 2017، أصبح الترتيب المسجل عقب التجمعات الـ 12 الأولى يحدد المتأهلين للنهائيين المقررين بزيوريخ وبروكسل. والأول في كل نهائي يحصل على كأس الدوري الماسي.

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