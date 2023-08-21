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مشاركة الجزائر في قمة بريكس.. هذا ما أكده ممثل الرئيس تبون

الشروق أونلاين
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مشاركة الجزائر في قمة بريكس.. هذا ما أكده ممثل الرئيس تبون
ح.م
وزير المالية رفقة السفير الجزائري

أكد ممثل رئيس الجمهورية في قمة بريكس، وزير المالية، لعزيز فايد أن مشاركة الجزائر في هذا المنتدى يعكس اهتمام الدولة  الكبير في تعزيز التعددية العادلة والمُنصفة لإصلاح الحوكمة العالمية.

وصل وزير المالية، لعزيز فايد، الإثنين إلى جوهانسبورغ للمشاركة في اجتماع قمة مجموعة البريكس، وهذا بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وكان في استقبال الوزير فايد والممثل الشخصي للرئيس تبون سفير الجزائر لدى جنوب افريقيا.

كما أشرف وزير المالية لدى وصوله على التدشين الرسمي للخط الجوي الرابط بين “الجزائر -جوهانسبورغ”، بجنوب إفريقيا.

وفي كلمة له خلال التدشين قال فايد إن مشاركة الجزائر في هذا المنتدى، دليل على مدى اهتمام الدولة الجزائرية في التفكير في تعزيز التعددية العادلة. والمنصفة لإصلاح الحوكمة العالمية وإيجاد الحلول للأزمات متعددة الأبعاد.

وأضاف فايد أن دعوة الجزائر من قبل جنوب إفريقيا للمشاركة تؤكد عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين.

للإشارة ستطلق أشغال قمة مجموعة بريكس في دورتها الـ 15 والتي تحتضنها جنوب إفريقفيا من 22 إلى 24 أوت الجاري.

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