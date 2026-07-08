مشاركة السعودية كضيف شرف في “سيلا 2026” على الطاولة

برنامج تنفيذي مشترك في مجالات الملكية الفكرية والصناعات الإبداعية

بحثت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، مع المدير العام للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز محمد السويلم، برنامجا تنفيذيا مشتركا لتعزيز التعاون في مجالات الملكية الفكرية والصناعات الإبداعية، وهذا على هامش أشغال الدورة الـ 68 لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) المنعقدة بجنيف السويسرية، حسب ما أفاد به الأربعاء بيان لوزارة الثقافة والفنون.

وأوضح نفس المصدر أن اللقاء شكل فرصة لبحث “سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والمملكة العربية السعودية في مجالات الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والصناعات الثقافية والإبداعية”، كما تطرق الطرفان إلى “مشاركة المملكة العربية السعودية كضيف شرف في الطبعة القادمة لصالون الجزائر الدولي للكتاب، بما يعزز التبادل الثقافي والتعاون بين المبدعين والمؤسسات الثقافية في البلدين”.

وبالمناسبة، أشادت بن دودة بـ”التجربة السعودية والتقدم المحرز في تطوير منظومة الملكية الفكرية وبالدور الذي تضطلع به الهيئة السعودية للملكية الفكرية في دعم الاقتصاد المعرفي وتعزيز الابتكار، في إطار رؤية المملكة 2030″.

كما تم عرض تجربة الجزائر في مجال حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من خلال دور الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (أوندا) في حماية المبدعين والتسيير الجماعي للحقوق وتثمين المصنفات الإبداعية، إضافة إلى جهود تحديث آليات إدارة الحقوق ومواكبة التحولات الرقمية.

وفي هذا السياق، تم أيضا تقديم مشروع إنشاء أكاديمية حقوق المؤلف والصناعات الإبداعية، مع بحث آفاق التعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية في مجالات التكوين وتبادل الخبرات.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على “إعداد برنامج تنفيذي مشترك” بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بهدف

“تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التكوين والتراخيص ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية”، يضيف البيان.