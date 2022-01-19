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رياضة

مشاركة اللاعب الوحيد من البطولة الوطنية في “كان” الكاميرون

علي بهلولي
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مشاركة اللاعب الوحيد من البطولة الوطنية في “كان” الكاميرون

اكتفى لاعب من البطولة الوطنية للقسم الأوّل بِخوض ثماني دقائق فقط، في نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022.

ويتعلّق الأمر بِالمهاجم الإثيوبي مجيد قاسم، المحترف في نادي شبيبة القبائل. وهو اللاعب الوحيد من البطولة الوطنية الذي شارك في البطولة الإفريقية بِالكاميرون.

وخاض مجيب قاسم الدقائق الثماني الأخيرة، من عمر مواجهة منتخب بلاده إثيوبيا والمنافس جزر الرأس الأخضر، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات، مساء الـ 9 من جانفي الحالي.

وبِالمقابل، تابع مهاجم “الكناري” مواجهتَي الكاميرون وبوركينا فاسو، من دكّة بدلاء منتخب إثيوبيا.

وودّع منتخب إثيوبيا البطولة الإفريقية من دور المجموعات، بعد أن مُنِيَ بِخسارتَين وسجّل تعادلا، مُتذيّلا لائحة ترتيب الفوج الأوّل.

ويرتبط مجيب قاسم (26 سنة) مع نادي شبيبة القبائل بِعقدٍ، بدأت مدّته في الصيف الماضي وتنقضي في أكتوبر من عام 2024.

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