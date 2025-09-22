“مشاركة المنتخب الوطني إناثا في البطولة الإفريقية بوهران كانت جد مرضية”

رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد مراد بوسبت:

أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد مراد بوسبت، مساء يوم الأحد بوهران، أن مشاركة المنتخب الوطني الجزائري في النسخة الـ 21 من البطولة الإفريقية لكرة اليد لأقل من 17 سنة إناثا التي أقيمت بعاصمة غرب البلاد كانت “جد مرضية”.

وأبرز السيد بوسبت في تصريح لـ “وأج” على هامش المباراة النهائية التي انتهت بتتويج المنتخب المصري أمام نظيره التونسي بنتيجة 33- 21 بالقاعة المتعددة الرياضات للمركب الرياضي “ميلود هدفي” لوهران أن “مشاركة المنتخب الوطني في البطولة كانت جد مرضية والهدف منها اكتشاف لاعبات سيشكلن مستقبلا نواة المنتخب الوطني الأول للإناث وتمثيل الجزائر في المواعيد الرياضية القادمة”.

وأضاف أن “المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إناثا لا يزال في مرحلة التكوين والهدف من الدورة هاته الأولى لهذا الفريق الشاب يكمن في اكتساب الخبرة والاحتكاك مع المنتخبات الإفريقية”، لافتا إلى “تسجيل تقارب في اللعب بين المنتخبات الست الأوائل وهي مصر وتونس وغينيا وأنغولا ونيجيريا والجزائر”.

وأشار ذات المسؤول إلى أن “المديرية الفنية ستعمل على تقييم المشاركة الجزائرية في البطولتين الإفريقيتين لأقل من 17 و19 سنة وسيضبط مخطط على المدى المتوسط لبناء منتخب وطني تنافسي في المستقبل القريب”.

من جهته، صرح النائب الأول لرئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد مدحت البلطجي، في تصريح إعلامي في ختام البطولة الإفريقية لكرة اليد لأقل من 17 سنة إناث بوهران أن هذه التظاهرة سمحت ببروز منتخبات افريقية جديدة على غرار البنين وبوركينافاسو ونيجيريا، لافتا إلى “التحسن الكبير لعدد من اللاعبات من مباراة لأخرى وهو ما يثبت التكوين التي تعتمده العديد من المنتخبات الإفريقية”.

وذكر بأن المستوى الفني لهذه الدورة كان “مقبول” وأصحاب المراتب الأربعة الأولى (مصر وتونس وغينيا وأنغولا) ستمثل القارة الإفريقية في بطولة العالم المقررة العام القادم و”نطمح مشاركة قوية وتحقيق مراتب متقدمة في تصنيف العالمي”.كما شكر مدحت البلطجي الجزائر على حسن الاستقبال والتنظيم لهذه البطولة.

وعرفت هذه النسخة الـ 21 من البطولة الإفريقية لكرة اليد لأقل من 19 سنة إناث، والتي دامت أسبوع، مشاركة 11 منتخبا، ويتعلق الأمر بكل من مصر وتونس وغينيا وأنغولا ونيجيريا وكينيا وبوركينافاسو ومدغشقر والبنين وزامبيا والجزائر (البلد المنظم).

للإشارة، أن المنتخب المصري لكرة اليد توّج بلقب البطولة عقب فوزه في المباراة النهائية على نظيره التونسي بنتيجة 33 – 21، في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الأحد بالقاعة المتعددة الرياضات للمركب الرياضي ميلود هدفي.