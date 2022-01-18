مشاركة بلعمري في مواجهة كوت ديفوار غير مؤكّدة

بعد تعرضه لإصابة أمام عينيا الاستوائية

أضحت مشاركة المدافع المركزي للمنتخب الوطني الجزائري جمال بلعمري المصاب، غير مؤكدة في مواجهة كوت ديفوار، المقررة الخميس بملعب جابوما بدوالا لحساب الجولة الثالثة (المجموعة الخامسة) من كأس إفريقيا للأمم 2021 المؤجلة الى 2022.

وأوضح مصدر مقرب من المنتخب الوطني، أنّ لاعب نادي قطر خضع لفحوصات معمّقة (التصوير بالأشعة)، بعيادة متخصصة بدوالا، من أجل تحديد طبيعة الإصابة التي تعرض لها في مقابلة الاحد أمام غينيا الاستوائية، لتبقى بذلك مشاركته غير مؤكدة في المواجهة المقبلة أمام كوت ديفوار.

ومعلوم، أنّ بلعمري الذي دخل مواجهة غينيا الاستوائية كأساسي، في مكان عبد القادر بدران، قد تعرض للإصابة في الدقيقة 54، أمس، في مواجهة غينيا الاستوائية بـ(0-1)، الأمر الذي جعل الناخب الوطني يعوضه بمهدي طاهرات.

وبإصابة بلعمري الذي تقلّصت حظوظه في المشاركة مع الخضر في مواجهة كوت ديفوار، ارتفع عدد الإصابات في صفوف المنتخب الوطني إلى أربع إصابات، بعد كل من المدافع عبد القادر بدران وآدم وناس اللذين لم يتعافا بعد من الإصابة.

وبنقطة واحدة في الرصيد، بات المنتخب الوطني الجزائري مجبرا على تحقيق الفوز أمام “فيلة” كوت ديفوار، من أجل الدور المقبل من المنافسة. وعقب إجراء مقابلات الجولة الثانية، يتصدر منتخب كوت ديفوار ترتيب المجموعة الخامسة بـ(4) نقاط، متقدما على منتخب غينيا الاستوائية في المركز الثاني بـ(3 نقاط) ثم سيراليون بـ(2 نقطة) والجزائر في الصف الأخير بـ(1) نقطة، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى المنتخبات الأربعة صاحبة أحسن مركز ثالث في المجموعات، إلى الدور الثمن نهائي من كأس إفريقيا للأمم 2021.