الجزائر تشارك بـ 43 دار نشر في الطبعة الـ29 لمعرض للكتاب بعُمان

أسدل أمس السبت الستار على فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب في طبعته الـ29 بمشاركة 674 دار نشر، تمثل 34 دولة من بينها الجزائر التي سجلت حضورها بشكل لافت في هذا الموعد العربي الثقافي.

وعَكَسَ حفل اختتام هذه التظاهرة العربية التي تعد من بين أهم المواعيد الثقافية في الوطن العربي “حِرْصَ” سلطنة عمان على تشجيع العمل الثقافي من خلال القراءة ودعم الإنتاج الفكري في شتى مجالات الحياة والجعل منه فضاء للتراث والتنوع يجمع المثقفين والأدباء والكتاب والناشرين من شتى الأقطار العربية للترويج لأعمالهم.

وكشف المنظمون لمعرض مسقط الدولي للكتاب الذي افتتح يوم 24 أفريل بمركز المؤتمرات والمعارض بالعاصمة مسقط عن تسجيل أكثر من 550 ألف زائرا لمختلف أجنحة وأروقة هذا الفضاء الثقافي الذي تخللته عددا من الأنشطة الثقافية التفاعلية من محاضرات ولقاءات أدبية وفكرية ونشاطات تربوية لصالح الأطفال.

وتضمن برنامج الحفل الختامي الإعلان عن الفائزين الأوائل في شتى المسابقات الفكرية والثقافية التي نظمت على هامش المعرض على غرار مسابقة تحدي القراءة للأطفال النشاطات الجمعية المهتمة بالمرأة والبيئة إلى غيرها من المسابقات الأخرى على صخرة بالموضوع.

وسجلت الجزائر حضورها في نسخة 2025 بشكل لافت من خلال 43 دار نشر منها 40 دار نشر على مستوى جناح وزارة الثقافة والفنون الذي تضمن 900 عنوانا في شتى مناحي الحياة سيما منها في التاريخ والحضارة والأدب وكتاب الطفل فضلا عن مشاركة ثلاثة دور نشر بصفة خاصة.