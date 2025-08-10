مشاركة جزائرية مميزة في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي

تشارك وزارة الثقافة والفنون الجزائرية في الطبعة العاشرة من معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، وهو من أهم المعارض الدولية للكتاب العربي، والذي تختضنه إسطنبول التركية من 9 إلى 17 أوت.

وتعد هذه المشاركة الأولى للجزائر في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، حيث يمثلها في هذه التظاهرة جناح من تنظيم المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية. ويضم الجناح الجزائري نحو 200 عنوان من إصدارات وزارة الثقافة والفنون وعدد من دور النشر الوطنية، تركز على الفنون، والتراث الجزائري، والأدب بمختلف أنواعه، بما يعكس ثراء المشهد الثقافي الجزائري وتنوعه.

وشهد حفل الافتتاح حضور والي إسطنبول، داوود غُل، ورئيس الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي، مهدي الجميلي، إلى جانب ممثلين عن هيئات رسمية تركية ووفود إعلامية، حيث حظي الجناح الجزائري بزيارة خاصة، نوه خلالها الحاضرون بجودة المشاركة وأهميتها، وفقا لما أفادت به وزارة الثقافة.

وزار الجناح الجزائري أيضا البطل الفلسطيني نائل صالح عبد الله البرغوثي، والذي قضى 45 سنة في سجون الاحتلال.

وعبّر نائل صالح عبد الله البرغوثي خلال هذه الزيارة “عن تقديره لمواقف الجزائر المبدئية الداعمة للقضية الفلسطينية، وللدبلوماسية النضالية التي تقودها في مختلف المحافل الدولية.”