مشاركة فرحات في ودّيات “الخضر” محلّ شكّ

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تبقى مشاركة اللاعب الدولي الجزائري زين الدين فرحات مع “الخضر” في المقابلات الودّية الثلاث لِشهر جوان المقبل، محلّ شكّ.

ويُواجه المنتخب الوطني الجزائري ودّيا كلّا من موريتانيا ومالي وتونس، في الـ 3 والـ 6 والـ 11 من جوان المقبل، على التوالي.

ويشكو زين الدين فرحات إصابة على مستوى أوتار الرّكبة، أبعدته عن مباراة فريقه نيم والمضيف نادي ران، المُبرمجة مساء هذا الأحد، في إطار الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة الفرنسية.

ولم تذكر إدارة نادي نيم الفرنسي مدّة غياب زين الدين فرحات عن المنافسات الرّسمية.

وفي حال تأكّد غيابه عن مواجهات “الخضر” في جوان المقبل، فإن موسم زين الدين فرحات يكون قد انتهى، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات. عِلما أن ابن برج منايل (28 سنة) مازال مرتبطا مع فريق نيم الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2022.