مشاركة قياسية لماجر والمدربين خالف وسعدان

تاريخ الجزائر في كأس أمم إفريقيا

يملك المهاجم الدولي السابق رابح ماجر والمدربان السابقان للمنتخب الجزائري خالف محي الدين و رابح سعدان، الرقم القياسي في عدد المشاركات في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، و التي تعود المشاركة الأولى “للخضر” إلى عام 1968 بأديس أبابا (إثيوبيا). على مستوى اللاعبين، يحمل النجم السابق لنادي بورتو البرتغالي، الرقم القياسي بست مشاركات ما بين 1980 و 1992، تضاف إليها مشاركة سابعة كمدرب وطني عام 2002 بمالي.

ويتقدم اللاعب السابق لنصر حسين داي، لاعبين آخرين اعتزلا النشاط الكروي واللذين شاركا في خمس دورات نهائية و هما جمال مناد و موسى صايب، بينما يواصل لاعبان آخران مشوراهما ويتعلق الأمر بإسلام سليماني و رايس وهاب مبولحي المتواجدان منذ نسخة 2013 في التشكيلة الوطنية و اللذان سيدافعان للمرة الخامسة عن الألوان الوطنية في النسخة الثالثة و الثلاثين لكان-2021 المقررة بالكاميرون.

ويضاف لهذا الرباعي، صانع الألعاب السابق لنصر حسين و شبيبة القبائل، علي فرقاني، بأربع مشاركات كلاعب في دورات (1980-1982-1984 و 1986) و مشاركة خامسة كمدرب وطني عام 1996 بجنوب إفريقيا رفقة المرحوم، مراد عبد الوهاب.

وشارك عشرة لاعبين في أربع دورات نهائية منذ نسخة 1980 بنيجيريا وهم شعبان مرزقان، لخضر بلومي، حسين ياحي، بلال دزيري ، قاسي سعيد محمد و محي الدين مفتاح الذين توقفت مسيرتهم الكروية، فيما يواصل اللاعبون الحاليون، سفيان فغولي، عيسى ماندي، رياض محرز و ياسين براهيمي مشوارهم و هم قادرون على إثراء سجلهم في الدورات المقبلة. أما على مستوى المدربين، فقد اشرف على العارضة الفنية للخضر منذ أول دورة إلى يومنا هذا 13 مدربا أي ما بين 1968 (الراحل الفرنسي لوسيان لودوك) و المدرب الحالي جمال بلماضي (2019-2021). و يتصدر ترتيب المدربين، الثنائي محي الدين خالف و رابح سعدان اللذان بحوزتهما 3 مشاركات في النهائيات، متبوعين بالمرحوم عبد الحميد كرمالي بمشاركتين (1990-2002) و جمال بلماضي (2019-2021) بالإضافة إلى مشاركة واحدة كلاعب (2004 بتونس).

قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في النهائيات:

1 . رابح ماجر (6) – (1980-1982-1984-1986-1990-1992)

2 . جمال مناد (5) – (1984-1986-1988-1990-1992)

–. موسى صايب (5) (1990- 1992-1996-1998-2000)

–. إسلام سليماني (5) -2013-2015-2017-2019-2021)

–. رايس وهاب مبولحي (5) (2013-2015-2017-2019-2021)

شعبان مرزقان – علي فرقاني – لخضر بلومي – حسين ياحي محمد قاسي سعيد – فضيل مغارية – بلال دزيري – محي الدين مفتاح (أنهوا مشوارهم الكروي) (4)

— سفيان فغولي – عيسى ماندي – رياض محرز و يسير براهيمي (ما زالوا يواصلون مشوارهم) (4).

قائمة المدربين:

ثلاث مشاركات:

1 . محي الدين خالف (1980 مع رايكوف) – 1982 – 1984)

— رابح سعدان (1986 – 2004 – 2010)

مشاركتان:

المرحوم عبد الحميد كرمالي (1990 – 1992) – جمال بلماضي (2019 – 2021)

مشاركة واحدة:

لوسيان لودوك-فرنسا-1968) – رايكوف (روسيا-1980) – إفقني روغوف

(روسا-1986) – علي فرقاني و المرحوم مراد عبد الوهاب (1996) – عبد الرحمن مهداوي (1998) – ناصر سنجاق (2000)وحيد خاليلوزيتش (البوسنة-2013) – كريستيان غوركوف (فرنسا-2015) جورج ليكانس (بلجيكا-2017).