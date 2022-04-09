مشاركة محرز كأساسي في قمة “البريمرليغ” محل شك

"السيتي" يستضيف "ليفربول" على ملعب الاتحاد

تتجه أنظار عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليغ” الأحد، في أنحاء العالم، نحو ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، الذي سيحتضن لقاء القمة بين “السيتي” صاحب الصدارة (73 نقطة) ووصيفه “ليفربول” (72 نقطة)، ضمن فعاليات الجولة الـ32، وهي المباراة التي من شأنها أن تلعب دورا كبيرا في تحديد وجهة لقب “البريميرليغ” هذا الموسم، في ظل تصارع الفريقين عليه.

ونشرت صحيفة “إيفنينغ ستاندارد” البريطانية التشكيلة المتوقعة لـ”السيتي” في مباراته المرتقبة اليوم، ضد ليفربول، التي خلت من اسم الدولي الجزائري رياض محرز.

ولم يظهر صاحب الـ31 عاما بأفضل مستوياته مع الفريق “السماوي” منذ عودته من معسكر تربص المنتخب الوطني، مطلع أفريل الجاري بعد إخفاقه رفقة “الخضر” في التأهل لبطولة كأس العالم 2022، حيث لا يزال متأثرا وتحت صدمة الخروج من المشاركة في “المونديال” العربي، وهذا ما ظهر جليا على اللاعب فوق المستطيل الأخضر خلال مباراته الماضية أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا، أين شارك أساسيا إلى غاية الدقيقة 68 ولم يقدم ما كان منتظرا منه، فيما نجح بديله فيل فودين في صناعة الفارق وقيادة السيتي إلى الفوز على “الروخيبلانكوس” 1-0 بعدما قدم التمريرة الحاسمة لزميله البلجيكي كيفن دي بروين.

وبحسب ذات المصدر، فإنه من المتوقع أن يبدأ غوارديولا باللاعب الإنجليزي في التشكيلة الأساسية على حساب محرز، مجاورا رحيم سترلينغ وبيرناردو سيلفا في خط الهجوم.

وعلى عكس ذلك، أكدت صحيفة “مانشستر إيفنينغ نيوز”، أن محرز مرشح بقوة للمشاركة في لقاء ليفربول بعد غيابه في لقاء الذهاب، الذي انتهى بهدفين لمثلهما (2-2) على ملعب “أنفيلد” في أكتوبر الماضي، بسبب خيارات غوارديولا والبداية الصعبة للنجم الجزائري في تلك المرحلة من بداية الموسم.

وكان غوارديولا قد فضل إراحة الدولي الجزائري في المواجهة الماضية بـ “البريميرليغ” أمام بيرنلي، بعد عودته من تربص “الخضر”، قبل أن يشركه لمدة 68 دقيقة في مواجهة أتلتيكو مدريد.

ورغم أن الصحيفة الإنجليزية أكدت أن محرز (31 عاما)، لم يظهر بمستواه المعهود أمام أتلتيكو مدريد، إلا أنه سيكون الخيار الأساسي لغوارديولا في مواجهة ليفربول، على اعتبار أنه يتفوق على الثنائي غابرييل جيسوس وجاك غريليتش، وحتى على فيل فودين الذي برز في دور البديل “الذهبي” في الفترة الأخيرة.

وأمام تضارب الأنباء، تبقى مشاركة محرز في التشكيلة الأساسية في لقاء اليوم، محل شك. وفي حال الاعتماد عليه من قبل غوارديولا، فإنها ستكون فرصة ذهبية للدولي الجزائري، من أجل تأكيد توهجه مع “السيتي” هذا الموسم، لاسيما أن الأمر يتعلق بمباراة محورية في حسابات التتويج بلقب “البريميرليغ”، وهو الذي لم يعتد على التألق في مواجهة “الريدز”.