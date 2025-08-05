“مشاركة مصر في تجويع سكان غزة”.. هذا ما قاله السيسي

نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشكل قاطع الاتهامات التي توجه إلى مصر بشأن مشاركتها في حصار قطاع غزة أو المساهمة في تجويع سكانه، واصفًا هذه الادعاءات بأنها “كلام غريب”.

وجاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الثلاثاء مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، لوونج كوونج، في قصر الاتحادية بالقاهرة.

وشدد السيسس على أن مصر تقوم بدورها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني بكل مسؤولية، وتعمل على إدخال المساعدات رغم التحديات الميدانية.

وأوضح السيسي أن أكثر من 5 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات، سواء من مصر أو من دول أخرى، موجودة حاليًا داخل الأراضي المصرية، وتنتظر السماح بالدخول إلى قطاع غزة.

لكنه اعتبر أن العقبة الحقيقية تتمثل في “السيطرة الصهيونية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح”، وهو ما يعطل وصول المساعدات.

وأضاف: “وجهت سابقا نداءً للعالم والدول الأوربية والرئيس الأميركي دونالد ترامب للتدخل لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات وأكرر مرة أخري ندائي لهم جميعاً حتى تتوقف هذه الحرب”، موضحاً أن التاريخ “سيحاسب ويحاكم دول كثيرة علي موقفها في هذه الحرب”.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 188 شهيدًا، من بينهم 94 طفلًا.

وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مستشفيات قطاع غزة سجّلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل و7 بالغين.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، قد أكد أن ما يدخل إلى قطاع غزة من مساعدات لا يلبّي سوى أقل من نصف احتياجات القطاع الأساسية.

وأغلق الاحتلال الصهيوني منذ الثاني مارس الماضي معابر غزة، ومنع إدخال البضائع والمساعدات، ما أدى إلى تفشي المجاعة بشكل غير مسبوق في القطاع.