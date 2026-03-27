مشاركة منتظرة لأزيد من 25 دولة في طواف الجزائر الدولي 2026

ينطلق بوهران يوم 17 أفريل ويختتم بتيزي وزو في الـ26 من نفس الشهر

ستعرف الطبعة السادسة والعشرين (26) من طواف الجزائر الدولي للدراجات، المزمع تنظيمها من 17 إلى 28 أبريل القادم، مشاركة أزيد من 25 دولة، بحسب ما علمت “وأج” من الاتحادية الجزائرية للدراجات.

ويتكون طواف الجزائر الدولي من عدة مراحل تشمل ولايات وهران، عين تيموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، مستغانم، الشلف، عين الدفلى، تيبازة، البليدة، الجزائر، بومرداس وتيزي وزو.

وسينطلق هذا الموعد الدولي من مدينة وهران يوم 17 أفريل على أن يختتم بمدينة تيزي وزو في الـ26 من نفس الشهر. وسيكون طواف الجزائر الدولي متبوعًا بالجائزة الدولية الكبرى للجزائر العاصمة يومي 27 و28 أفريل، بحسب نفس المصدر.

واعتبرت الهيئة الفدرالية أن هذه التظاهرات الدولية، “المسجلة في رزنامة الاتحاد الدولي للدراجات، تبقى وسيلة من الوسائل الفعالة للترويج السياحي للجزائر”.

وكانت الاتحادية الجزائرية للدراجات قد حضرت بداية شهر مارس اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا جمع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية إلى جانب ممثلي الأسلاك الأمنية، بهدف ضمان جاهزية شاملة لهذا الحدث الدولي.

وركز هذا الاجتماع، الذي حضره رئيس الاتحادية خير الدين برباري وأعضاء اللجنة المنظمة، أساسًا على الجوانب التنظيمية واللوجستية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة توفير كل الظروف الكفيلة بإنجاح الدورة، سواء من حيث تأمين المسارات أم استقبال الوفود المشاركة أو ضمان التغطية التقنية والإعلامية الملائمة.

كما تم خلال هذا اللقاء عرض البرنامج العام للطواف، إضافة إلى استعراض مختلف الجوائز الدولية للدراجات التي ستحتضنها الجزائر العاصمة خلال شهر ماي المقبل.