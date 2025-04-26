مشاركة واسعة للكشافة في الطبعة الخامسة لتنظيف أحياء بالعاصمة

تحت شعار "نتعاونو شوية حومتنا تبقى نقية"

شهدت فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة، التي انطلقت الجمعة، مشاركة واسعة للأفواج الكشفية التي جندت الفتية والشباب للمساهمة في تنظيف الحدائق العمومية والساحات والأحياء السكنية، وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ مبادئ المحافظة على البيئة ونظافة الأحياء مع تدعيم روح المواطنة.

وكان فوج إلياس دريش من الأفواج الذي شارك بقوة في هذه الحملة، بتنظيف العديد من الحدائق العمومية بدائرة سيدي أمحمد بالعاصمة، وهو أحال العديد من الأفواج الأخرى التي تعمل على غرس روح التطوع والحفاظ على البيئة وسط منخرطيها.

وفي هذا السياق، أكدت ولاية الجزائر في بيان لها أن هذه الحملة التي تهدف كذلك إلى “غرس روح التعاون لتحقيق التنمية المستدامة”، جرت تحت إشراف والي ولاية الجزائر، السيد محمد عبد النور رابحي، وشملت كافة الشوارع والأحياء بالمقاطعات الإدارية الـ14 للولاية، وذلك بهدف “القضاء على النقاط السوداء ورفع الردم وتنظيف المحيط”.

وتنظم هذه الحملة على مدار يومي 25 و26 أفريل الجاري تحت شعار “نتعاونو شوية حومتنا تبقى نقية” بهدف “ترسيخ قيم التكافل والتعاون وتعزيز الخدمة المجتمعية وروح المواطنة والمنفعة العامة بين المواطنين”.

وقد شاركت في هذه الحملة، المقاطعات الإدارية والبلديات لولاية الجزائر والمديريات التنفيذية والمؤسسات العمومية الولائية، التي خصصت إمكانات ووسائل مادية “هامة لضمان نجاحها” إلى جانب فعاليات المجتمع المدني من الجمعيات الوطنية والولائية والمحلية بالإضافة إلى المواطنين.