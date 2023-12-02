مشاركة 13 بلدا عربيا من بينها الجزائر في موعد الرياض

البطولة العربية 2023 للدراجات:

يشارك 13 منتخبا وطنيا عربيا، من بينها الجزائر، في البطولة العربية للدراجات على الطريق، المقرر إجراؤها من 13 إلى 23 ديسمبر الجاري في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بحسب ما أفاد به السبت الاتحاد العربي للعبة.

ويتعلق الأمر بكل من الجزائر، الإمارات، البحرين، العراق، الكويت، سوريا، قطر، عمان، المغرب، مصر، تونس، ليبيا والمملكة العربية السعودية البلد المستضيف للبطولة.

وفي هذا الصدد، قام الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، السيد إسماعيل سالم الحوسني، مع السيد سالم احمد الشحي، المدير الإداري والمالي للاتحاد المشرف العام لهذه المنافسة، بمعاينة المسارات المقررة لسباقات البطولة المختلفة.

كما تمت زيارة الفندق المعتمد لإقامة الوفود المشاركة للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال المشاركين والتأكد من توفر متطلبات تخزين الدراجات والعدة المخصصة لكل منتخب.

كما عقد الوفد اجتماعاً مع السيد عبد الله الوثلان، رئيس الاتحاد السعودي للدراجات، الذي شرح الاستعدادات التي قام بها الاتحاد السعودي لاستضافة هذه المنافسة.

وسيتم تحديد أسماء الدراجين الذين سيمثلون الجزائر في موعد البطولة العربية 2023 في وقت لاحق، وتحديدا خلال اجتماع المديرية الفنية الوطنية.