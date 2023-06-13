مشاركة 13 دولة و الراي الجزائري يقص شريط الافتتاح

الدورة الثالثة والعشرون من المهرجان الأوروبي للموسيقى :

يحتضن المسرح الوطني محي الدين بشطارزي ابتداء من يوم 15 إلى غاية 21 جوان 2023، الدورة الثالثة والعشرون المهرجان الأوروبي للموسيقى تحت شعار “أصوات أوروبية”.

حيث سيكون الجمهور الجزائري، على موعد مع الثراء والتنوع الموسيقي من قارة أوروبا، وهذا من 13 دولة، من أعضاء الإتحاد الأوروبي وهي: إيطاليا، اليونان، بلجيكا، جمهورية التشيك، ألمانيا، فرنسا، بولندا، الدانمارك، النمسا، إسبانيا، المجر، كرواتيا والسويد. هذا وسينشط حفل الافتتاح أمسية الخميس ابتداء من الساعة السابعة مساء، الفنان الجزائري سفيان سعيدي الملقب بأمير الراي 2.0، والذي سوف يقدم وصالات موسيقية أصلية خلال هذا المهرجان، والتي تعتبر جسرا فنيا وثقافيا لتعزيز الروابط الأخوية بين الإتحاد الأوروبي والجزائر، عبر الموسيقى، التي تعتبر لغة عالمية شاملة، يمكن لها القضاء على كل النزاعات والاختلافات الحاصلة، وكذا قادرة على تجاوز الحدود في نشر الثقافات بين الشعوب.

وقد سطر القائمون على هذا المهرجان حفلتين كل يوم، ابتداء من الساعة السابعة مساء، حيث سيتمتع الجمهور ب 14 حفلا متنوعا طيلة أسبوع كامل، يعيش خلالها الجمهور تنوع وثراء الثقافات بين هذه الدول عبر الموسيقى، التي تعزز الحوار والتبادل والعلاقات الثنائية والجماعية، و كذا نشر معاني الإنسانية بين الشعوب.

أما فيماةيخص اقتناء التذاكر، فقد خصص القائمون على هذه الدورة، نقاطا للبيع، تكون مفتوحة من الساعة العاشرة صباحا على الخامسة مساء طيلة أيام المهرجان، و قد حدد سعر التذكرة ب 500 دج للشخص الواحد.