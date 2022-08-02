مشاركة 147 رياضي جزائري في ألعاب التضامن الإسلامي

تُشارك الجزائر بـ 147 رياضي يُمثّلون 12 اختصاصا، في الطبعة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي. وتحتضن مدينة قونية التركية هذه التظاهرة الرياضية، في فترة ما بين الـ 9 والـ 18 من أوت الحالي.

ويتضمّن وفد الرياضة الجزائرية 111 متنافسا و36 متنافسة. حضر 70% منهم تظاهرة ألعاب البحر المتوسط بِوهران ما بين أواخر جوان ومطلع جويلية الماضيَين.

جاء ذلك على لسان رئيس الوفد الجزائري ياسين غوري، خلال ندوة صحفية نشطها،الثلاثاء، بمتحف اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية بِالعاصمة.

و ستعرف الألعاب الإسلامية مشاركة 54 دولة، يمثّلهم 6000 رياضي في 21 اختصاصا.

وبِاستثناء كرة القدم، تُعوّل السلطات الجزائرية على الرياضات الفردية وعددها 11.

ورصدت الحكومة الجزائرية غلافا ماليا بِقيمة 100 مليون دينار، يُغطّي نفقات اللّباس والنّقل وأمور أخرى.