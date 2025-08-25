مشاركة 25 متربصا في دورة التكوين الخاصة بنيل شهادة “كاف أ” للمجموعة الثانية

يشارك 25 متربصا في الدورة التكوينية الخاصة بالمجموعة الثانية من متربصي شهادة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف أ) للمدربين، التي انطلقت الأحد، بمركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة (تيبازة)، بحسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عبر موقعها الرسمي.

وأوضح بيان الهيئة الفدرالية أن برنامج هذه الدورة التكوينية التي تندرج ضمن برنامج موسم 2025–2026، يتضمن دروسا نظرية وحصصا تطبيقية تحت إشراف المدير التقني الوطني إلى جانب مكونين تابعين للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف).

وقد افتتحت أشغال الدورة من طرف المدير التقني الوطني، السيد علي موسر، الذي قدم عرضا حول أبرز المحاور التي يتناولها المقياس الأول وذلك بحضور رئيس قسم التكوين على مستوى المديرية الفنية السيد كريم قاصد.

وستتواصل أشغال هذه الدورة التكوينية الخاصة بنيل شهادة “كاف أ” للمجموعة الثانية (الفاف) إلى غاية 28 من شهر أوت الجاري.