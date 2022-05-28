مشاركة 3434 رياضي مِن 26 دولة في الألعاب المتوسّطية بِوهران

يُشارك 3434 رياضي ينتمون إلى 26 دولة، في ألعاب البحر المتوسّط بِوهران، ما بين الـ 25 من جوان والـ 6 من جويلية المقبلَين.

ويرتفع الرّقم إلى 5156 فرد، بِاحتساب الحكام والمسؤولين الرياضيين وشخصيات أخرى.

وتتصدّر إيطاليا اللائحة بـ 565 رياضي ورسمي، وتأتي الجزائر في المركز الثاني بـ 522: 193 رياضي و136 رياضية. وجاءت فرنسا في الرّتبة الثالثة (496)، ثم تركيا بـ (460)، وإسبانيا بـ (408)، ومصر بـ (294)، وتونس بـ (263)، واليونان بـ (252)، وصربيا بـ (244)، والبرتغال بـ (237)، والمغرب بـ (220)، وسلوفينيا بـ (198)، وقبرص بـ (174)، وكرواتيا بـ (172)، ومقدونيا الشمالية بـ (109)، والبوسنة والهرسك بـ (79)، وألبانيا بـ (81)، وكوسوفو بـ (69)، ولبنان بـ (65)، والجبل الأسود بـ (49)، وسوريا بـ (49)، ومالطا بـ (43)، وسان مارينو بـ (34)، وموناكو بـ (30)، وليبيا بـ (25)، وأندورا بـ (16).

ويتنافس الرياضيون ضمن الألعاب المتوسّطية بِوهران، في 24 رياضة و244 مسابقة.

ويُمكن لِرياضيي رفع الأثقال والمصارعة في أولمبياد عاصمة الغرب الجزائري، تعزيز رصيدهم من النقاط، التي تُحتسب في تصفيات الأولمبياد المُقرّر تنظيمه بِالعاصمة الفرنسية باريس عام 2024.

دعم من المغربي “وادو”

قدّم اللاعب الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو دعما معنويا، للجنة المنظمة لِألعاب البحر المتوسط بِمدينة وهران.

وتُجرى هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة في فترة ما بين الـ 25 من جوان والـ 6 من جويلية المقبلَين، بِحضور متنافسين من قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا.

وقال عبد السلام وادو في أحدث تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ملاعب حديثة، وبراعة معمارية، وبنية تحتية عالية المستوى. ستُقام في وهران، المدينة المُشرقة، ذات الألف واجهة، في إطار ألعاب البحر الأبيض المتوسط. مدينة بِألف عام.. تاريخ عريق غني بِالتقاليد والثقافة”.