مشاركة 5 حكام جزائريين في كأس إفريقيا

يُشارك خمسة حكام جزائريين في نهائيات كأس أمم إفريقيا، المُقرّر تنظيمها في الكاميرون انطلاقا من الـ 9 من جانفي وإلى غاية الـ 6 من فيفري 2022.

جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مساء الثلاثاء.

وتمثّلت أسماء الحكام الخمسة الجزائريين في: حكام الساحة مصطفى غربال ومهدي عبيد شارف ولحلو بن ابراهم، والحكمَين المساعدَين عبد الحق إيتشعلي ومقران قوراري.

إجمالا، عيّنت “الكاف” 33 حكم ساحة و31 حكما مساعدا، بِاحتساب الجزائريين المُشار إليهم أعلاه.

ويُشارك في البطولة الكروية الإفريقية 24 منتخبا، في منافسة بـ 52 مباراة.