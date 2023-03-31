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اقتصاد

مشاركة 650 متعامل أجنبي في مؤتمر إفريقيا للاستثمار والتجارة بالجزائر

الشروق أونلاين
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مشاركة 650 متعامل أجنبي في مؤتمر إفريقيا للاستثمار والتجارة بالجزائر
ح.م

تحت شعار “بوابة افريقيا للصناعة والزراعة والتجارة” تحتضن الجزائر الطبعة التاسعة لمؤتمر افريقيا للاستثمار والتجارة يومي 16 و17 ماي القادم بالعاصمة.

وكشف رئيس المركز العربي الافريقي للاستثمار والتطوير (CAAID)، أمين بوطالبي، عن تنظيم الطبعة التاسعة للمؤتمر يومي 16 و17 مايوي بفندق الشيراتون بالعاصمة.

وحسب ما صرح به بوطالبي لوكالة الأنباء فإن هذه الطبعة من المؤتمر ستعرف مشاركة ما لا يقل عن 650 متعامل اقتصادي من مختلف دول العالم.

وينتظر أن يتوج الملتقى، الذي ينظمه المركز، بـ “توقيع 30 اتفاقية وأن يشهد تنظيم أكثر من 400 لقاء ثنائي بين مؤسسات جزائرية وأجنبية.

والهدف من ذلك، يضيف بوطالبي إبرام شراكات في مختلف المجالات واستقطاب الاستثمار الأجنبي إلى الجزائر، لاسيما في ظل التسهيلات الكبيرة التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد”.

كما يهدف المؤتمر لاشراك الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج في مسعى الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات لاسيما نحو الدول الافريقية، تماشيا مع السياسة الاقتصادية للبلاد.

ومن بين النقاط التي سيتم التطرق اليها، منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية ZLECAF و دورها في تعزيز الاستثمار والتجارة البينية.

وسيعرف اللقاء مشاركة البنك الافريقي للتصدير والاستيراد (افريكسم بنك)، الذي انضمت له الجزائر كدولة عضو في يوليو 2022، والذي”سيلعب دورا بارزا في ترقية الصادرات بين الدول الافريقية وإعطاء ضمانات للمصدرين لتحويل العملة”.

كما سيشارك في اللقاء عدد من الخبراء الدوليين في الاقتصاد والتنمية وخبراء لدى الاتحاد الافريقي ومراكز بحث وغرف التجارة في الدول المشاركة، حسب بوطالبي.

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