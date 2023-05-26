مشاريع ألمانية جديدة للطاقات المتجددة في الجزائر

لتوسيع استخدامها والتأسيس لبلديات خضراء بالكامل

كشفت شركة المانية عن مشاريع جديدة للطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر بالجزائر بالتعاون مع وزارة الطاقة والمناجم وأخرى مع وزارة الداخلية، تهدف لتطوير تكنولوجيا هذا النوع من الطاقات وتوسيع استخدامها، فضلا عن التأسيس لبلديات خضراء بالكامل.

وأفاد بيان لشركة “GIZ” الألمانية المتخصصة في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، أن مشروعها الجديد يتمحور حول التكنولوجيا والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر في الجزائر، يتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع وزارة الطاقة والمناجم، وبالشراكة مع عديد الأطراف الفاعلة محليا على غرار الوكالات العمومية وشركات ومؤسسات البحث والقطاع البنكي والمجتمع المدني.

ولم يقدم البيان تفاصيل وافية عن المشروع ومكان إقامته، ولكنه أشار إلى أنه يهدف إلى تعزيز استخدام الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر لضمان مستقبل مستدام تماشيا مع المخطط الوطني للمناخ وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واتفاق باريس حول المناخ.

ويشمل المشروع أربعة محاور، الأول يتعلق بنقل التكنولوجيا وبناء القدرات من أجل تطوير وإدماج مشاريع الطاقات المتجددة الكبرى في شبكة الكهرباء الجزائرية، والثاني هو تحسين شروط تنفيذ هذا النوع من المشاريع متوسطة السعة على المستويين الشخصي والمؤسساتي، وتطوير سلسلة القيم للطاقات المتجددة.

أما المحور الثالث فيتعلق بدعم تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر الذي يخلق النمو ومناصب العمل، من خلال الدراسات والتدريب والاستشارة حول المشاريع التجريبية والتكنولوجيا والأسواق، أما المحور الرابع فهو تقييم وتوفير قاعدة معلومات حول إمكانات التطبيقات الوطنية للهيدروجين الأخضر ودعم البحث حوله.

ويتم تنفيذ تكنولوجيا التنمية الاجتماعية والاقتصادية للطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر في الجزائر من قبل GIZ بالتعاون مع وزارة الطاقة والمناجم وبتفويض من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.

وفي بيان ثان للشركة، ورد فيه أنها تقوم بتنفيذ مشروع “بلديات خضراء” في الجزائر بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبر أربع بلديات نموذجية هي سوق أهراس وبشار والجلفة وغليزان، من خلال تطوير وتنفيذ خطط عمل لدمج الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.

ويهدف المشروع حسب البيان، إلى أن تصبح هذه البلديات مثالا لباقي الجماعات المحلية لنشر المفاهيم المبتكرة في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن هناك بلديتين جديدتين على وشك الانضمام إلى المشروع لم يكشف البيان عنهما.

وستحظى البلديات الست النموذجية، بدعم ومرافقة الطرف الألماني لتطوير وتنفيذ مخططات استخدام الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.

كما سيساهم الشريك الألماني في تنفيذ لوحة معلومات لإدارة الطاقة وتعزيز تبادل الخبرات بين البلديات بشأن إدارة الطاقة في 4 ولايات أخرى نموذجية هي أدرار وجيجل وبسكرة والمسيلة.

ونهاية العام الماضي وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك اتفاقا مع شركة “VNG” الألمانية لتنفيذ أول محطة للهيدروجين الأخضر في الجزائر، ستنتج 50 ميغاواط من الكهرباء.

وخلال زيارته إلى البرتغال، أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الجزائر شرعت في إنتاج الهيدروجين الأخضر وستعرضه على دول أوروبية في إطار شراكات اقتصادية مستقبلية.