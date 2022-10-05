مشاريع الإستثمار في الأراضي الصحراوية: وزارة الفلاحة توجه نداء للمتعاملين

أعلنت وزارة الفلاحة، عن إطلاق النداء الثاني لمشاريع الاستثمار الزراعي والزراعات الصناعية في الأراضي الصحراوية، لتنمية المنتجات الإستراتجية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.

وتم الإعلان عن هذا النداء، حسب الوزارة، منذ الفاتح من أكتوبر الجاري عبر المنصة الرقمية الخاصة بديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية (https://odas.madr.gov.dz/)، ويشمل سبع (07) محيطات تقع في ولايات المنيعة، غرداية، تقرت وورقلة.

وعليه، دعا البيان حاملي المشاريع المهتمين بالاستثمار في الإنتاج الزراعي والصناعات التحويلية الزراعية في الشعب الإستراتجية في ولايات الجنوب، لإيداع الملفات الخاصة بمشاريعهم عن طريق المنصة الرقمية اعتبارا من 01 إلى 21 أكتوبر 2022 .

ولذلك، تضيف الوزارة، فالبطاقة التقنية (التي تطبع من المنصة) الخاصة بالمحيط موضوع الطلب يستوجب إدراجها في الملف المرسل.

كما دعت الوزارة كافة المتعاملين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، للإسراع في الإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص.

وبالنظر لأهمية المشاريع وآثارها على الإنتاج الوطني، لاسيما الحبوب، تعلم الوزارة المستثمرين بأن دفتر الشروط “ينبغي أن يتضمن إجباريا مخططات المحاصيل الزراعية مع توجيه أنظمة الإنتاج نحو المنتجات الإستراتيجية: القمح الصلب، القمح اللين، الذرة، عباد الشمس والشمندر السكري.”

وبشأن المحيطات المعنية، أوضحت الوزارة، أن الأمر يتعلق بمحيطين (02) في حاسي القارة وحاسي لفحل (ولاية المنيعة)، محيط (01) في المنصورة (ولاية غرداية)، محيط (01) في الحجيرة (ولاية تقرت) وثلاثة محيطات (03) في حاسي مسعود وفي حاسي بن عبد الله، والرويسات ( ولاية ورقلة).