مشاريع السكك الحديدية الجديدة: الحجار مستعد لإنتاج المواد الأولية

كشف الرئيس المدير العام لمركب سيدار الحجار مانع لطفي كمال عن استعداد المركب لإنتاج المواد المرافقة لمشاريع السكك الحديدية الجديدة مع إمكانية ادراج التكنولوجيات الحديثة.

وقال مانع لطفي كمال في تصريح للقناة الإذاعية الأولى “إن المركب على استعداد تام لمرافقة مشاريع السكة الحديدية بإنتاج المواد الأولية والحديد اللازم لها مهما كان حجم الطلب”.

كما أبرز المتحدث ذاته أن الحوكمة الجديدة لسيدار الحجار مبنية على الثقة التامة بين العمال والإدارة والمرافقة الدائمة للسلطات العمومية مع إدراج تكنولوجيات جديدة عصرية في الإنتاج.

وأشار المسؤول الأول عن المركب إلى وجود جهود حثيثة تبذل واستراتيجيات محكمة ترسم لإعادة سيدار الحجار بقوة إلى الساحة الاقتصادية.