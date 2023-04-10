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اقتصاد

مشاريع الطاقات المتجددة محور لقاء جزائري-صيني

الشروق أونلاين
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مشاريع الطاقات المتجددة محور لقاء جزائري-صيني
ح.م

تباحث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب رفقة نائب رئيس شركة سينوبك الصينية حول أهمية تعزيز التعاون والشركات في مجال الطاقات المتجددة.

وجرى هذا خلال استقبال عرقاب، الأحد، لنائب رئيس شركة سينوبك الصينية ليو هونغ بين، حيث استعرض الطرفان علاقات التعاون والشراكة التي تجمع الشركتين وآفاق تعزيزها.

وحسب بيان للوزارة فقد ناقش الطرفان أيضا فرص الأعمال وآفاق الاستثمار المستقبلية لشركة سينوبك في الجزائر في مجال المحروقات، ولا سيما التنقيب وزيادة الإنتاج ومعدل الاسترداد وكذلك في مجال البتروكيماويات والصناعات التحويلية.

وشدد الوزير على أهمية التعاون والشراكة بين الشركات الجزائرية والصينية، وسلط الضوء على مشاريع الشراكة التي يمكن إبرامها في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية الكهروضوئية والهيدروجين وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الجوفية.

كما شدد وزير الطاقة والمناجم على أهمية مشاريع الشراكة في مجال تصنيع المعدات واستغلال الموارد المنجمية المستخدمة في صناعات الطاقة المتجددة, وفقا للبيان ذاته.

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