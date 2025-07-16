مشاريع المياه والتعليم والفلاحة على طاولة اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لتقييم عدد من الملفات الحيوية، في مقدّمتها وضعية استغلال محطات تحلية مياه البحر، وتحضيرات الدخول الاجتماعي والتكويني المقبل.

وفي مستهل الاجتماع، تم تقديم عرض مفصل حول استغلال محطات تحلية مياه البحر المنجزة في إطار البرنامج الوطني التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية، مع التركيز على مدى تقدم عمليات الربط البعدي لتحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب، خاصة في المناطق التي تعرف ضغطًا مائيًا.

كما تابعت الحكومة، حسب بيان لمصالح الوزير الأول، التحضيرات الخاصة بالدخول إلى قطاع التكوين المهني (دورة أكتوبر 2025)، حيث تم التأكيد على تكييف العروض التكوينية مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز التأطير البيداغوجي، بما يضمن انطلاقة ناجحة للدورة المقبلة.

وفي سياق ذي صلة بالدخول الاجتماعي، تم استعراض التدابير المتخذة لضمان توفير الأدوات المدرسية والمواد واسعة الاستهلاك بأسعار مناسبة.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى تقرير مرحلي حول تقدم موسم الحصاد والدرس لسنة 2025، مشيرًا إلى النتائج المشجعة المسجلة خاصة في الولايات الجنوبية، وكذا جاهزية مختلف الوسائل لإنجاح موسم الحرث والبذر 2025-2026، تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية المتعلقة بضمان الأمن الغذائي الوطني.

واختتم الاجتماع بعرض حول سير موسم الاصطياف، تم خلاله تقييم مدى تنفيذ مخططات التهيئة وتدابير تأمين الشواطئ المسموحة للسباحة، بهدف ضمان راحة المصطافين وتعزيز الخدمات الموجهة لهم.