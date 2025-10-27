مشاريع تنموية لتحسين الإطار المعيشي بالرويسات في ورقلة

شملت مختلف القطاعات لفائدة 100 ألف نسمة

استفادت بلدية الرويسات بولاية ورقلة، خلال السنوات الأخيرة، من عدة مشاريع تنموية شملت مختلف القطاعات، بهدف تحسين الإطار المعيشي لما يقارب 100 ألف نسمة.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي، عبد السلام هلالي، أن السنة الماضية شهدت توزيع 1700 حصة من الأراضي الفلاحية على الشباب في إطار برنامج استصلاح الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز.

وتتواجد هذه الحصص من الأراضي الفلاحية، التي تتراوح مساحتها ما بين هكتارين وأربعة هكتارات لكل مستفيد، على مستوى أربعة محيطات فلاحية بالمنطقة، وهي محيط قارة كريمة1 ومحيط قارة كريمة2 وكم العظم 3 وكم العظم4.

وخصصت الأراضي الفلاحية المزروعة في معظمها لغراسة النخيل والخضروات بهدف الاستجابة لاحتياجات السوق المحلية من المنتجات الزراعية على مستوى البلدية التي تتوفر على بعض المحيطات الفلاحية الأخرى المخصصة لزراعة القمح الصلب والشعير، على غرار محيط الرمثة الذي عرف هذه السنة تطورا ايجابيا يتمثل في تخصيص مساحات أكثر اتساعا لزراعة المحاصيل الزيتية المتمثلة في الذرة الحبية ودوار الشمس.

وتعود أسباب التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية بالمنطقة إلى جملة من العوامل الايجابية المؤثرة والمشجعة التي تبرز من خلالها جهود الدولة في توفير البذور وآلات الحرث والزرع والتسهيلات المالية للحصول على القروض البنكية وغيرها من العوامل الأخرى المحفزة، حسب التوضيحات المقدمة.

من جهة أخرى، يعكف القائمون على القطاع الفلاحي بالمنطقة على إعداد دراسة تهدف إلى إنشاء محيطات فلاحية جديدة لتلبية الطلبات المودعة من طرف الشباب، والتي تقدر حاليا بحوالي 1600 طلب.

ولا تزال الجهود متواصلة على مستوى بلدية الرويسات من أجل تمكين المواطنين من الحصول على السكن اللائق وتوفير ظروف تمدرس أفضل لأبنائهم، حيث جرى بخصوص السكن، خلال سنتي 2024 و2025، توزيع حوالي 850 إعانة مالية على المواطنين لإنجاز وحدات سكنية جديدة بمنطقة قارة الشوف في إطار البناء الريفي.

كما انطلقت هذه السنة أشغال إنجاز 300 وحدة بصيغة السكن العمومي الايجاري، حيث قاربت نسبة تقدم الأشغال بها 65 بالمائة، يضاف إلى ذلك انطلاق الأشغال في الأيام الأخيرة لإنجاز 200 وحدة في نفس الصيغة.

وفي قطاع التربية، استفادت البلدية من مشروع لإنشاء متوسطتين جديدتين، الأولى انطلقت الأشغال بها بحي الحدب، بينما تتواصل الإجراءات الإدارية للشروع في إنجاز المتوسطة الثانية وسط بلدية الرويسات، حسب هلالي، الذي أشار إلى وجود ثلاثة مشاريع لمدارس ابتدائية بأحياء كل من الاشوال 1 والزاوية 2 وسكرة، فضلا عن إنجاز عمليات توسعة لعدة أقسام، لا سيما في الطورين الابتدائي والمتوسط، لمعالجة مشكل الاكتظاظ الذي تعاني منه بعض المؤسسات التربوية، مثلما تم توضيحه.

ويولي المسؤولون المعنيون اهتماما خاصا لإنجاز الشبكات الضرورية التي تشمل التطهير والمياه الصالحة للشرب وغاز المدينة، باعتبار ذلك مفتاحا يمهد الطريق أمام البدء في إنجاز مشاريع التهيئة الحضرية التي من شأنها المساهمة في تحسين ظروف الحياة المعيشية للساكنة.

ومن هذا المنظور، خصص في إطار ميزانية التضامن لبلدية حاسي مسعود ما قيمته 350 مليون دج للتكفل بإنجاز شبكات الصرف الصحي بأحياء الكوثر والزياينة، بالإضافة إلى حي الاشوال2 الذي وصلت به نسبة إنجاز شبكة التطهير 70 بالمائة.

من جهة أخرى، تم رصد غلاف مالي بقيمة 12 مليون دج لإيصال شبكة الغاز الطبيعي لأحياء كل من الاشوال 1 والحدب وبوذراع، كما جرى خلال شهر جويلية الماضي وضع حيز الخدمة لبئر يبلغ عمقها 210 متر، مما ساهم في تحسين تزود المواطنين بالمياه الصالحة للشرب على مستوى عدة أحياء سكنية بالمنطقة.

الصحة والرياضة في صلب الاهتمام

ويحظى قطاعا الصحة والرياضة بالاهتمام اللازم، حيث اكتملت أشغال إنجاز مستشفى بـ 60 سريرا في انتظار تجهيزه ووضعه حيز الخدمة مع نهاية السنة الجارية، حسب السيد هلالي الذي أضاف أن بلدية الرويسات تتوفر على ثلاث قاعات علاج، واحدة قيد الاستغلال بحي الزاوية، بينما سيتم قريبا تجهيز القاعتين الأخريين المتواجدتين بكل من حي سكرة وحي الحدب للشروع في تقديم الخدمات لفائدة مواطني البلدية.

ومن أجل ترقية الممارسة الرياضية لتشمل أكبر عدد ممكن من الفئات الشبانية، استفادت البلدية خلال السنة المنصرمة من إنجاز خمسة ملاعب جوارية، كما شرع هذه السنة في انجاز ملعب جواري بحي الاشوال بلغت نسبة تقدم الأشغال به في حدود 60 بالمائة، مع وجود مشروعين لإنجاز ملعبين جواريين بكل من حي الحدب وحي الزاوية 2، إلى جانب مسبح شبه أولمبي بحي الحدب، بلغت نسبة تقدم الأشغال به 65 بالمائة، مما سيسمح مستقبلا بتخفيف الضغط على المسبحين اللذين تتوفر عليهما المنطقة حاليا، استنادا إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي.