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الجزائر

مشاريع جديدة في صناعة النفط والغاز والطاقات المتجددة بين الجزائر وإسبانيا

الشروق أونلاين
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مشاريع جديدة في صناعة النفط والغاز والطاقات المتجددة بين الجزائر وإسبانيا
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي يوم الإثنين، وفدًا عن الشركة الإسبانية “ناتورجي”، يقوده الرئيس المدير العام لذات الشركة فرانسيسكو ريناس.

وتم خلال هذا اللقاء، حسب ما ذكره بيان لسوناطراك، بحث “سبل توطيد التعاون القائم بين المجمّع وشركة ناتورجي. لا سيما في مجال تسويق الغاز الطبيعي”.

كما شكل اللقاء “فرصة لتبادل وجهات النظر حول تطورات أسواق المحروقات العالمية، في ظل التحولات التي تعرفها الساحة الطاقوية الدولية”.

وبهذه المناسبة، أعرب ريناس عن “اعتزاز شركته بالعلاقات التاريخية والمميزة التي تجمعها مع مجمع سوناطراك”. مؤكدا على “استعداد ناتورجي لتعزيز وتوسيع مجالات التعاون مع الشريك الجزائري، من خلال تطوير مشاريع جديدة في صناعة النفط والغاز والطاقات المتجددة، بما يخدم المصلحة المشتركة بين الطرفين”.

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