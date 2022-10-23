“مشاريع كبيرة” لمجموعة عجلان السعودية في الجزائر

استقبل وزير الصناعة أحمد زغدار يوم الأحد، نائب رئيس مجموعة عجلان السعودية محمد بن عبد العزيز العجلان، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، مرفوقا بخبراء من المجموعة، لبحث فرص الاستثمار والشراكة في البلاد.

وحسب بيان للوزارة، فقد عرض الوزير زغدار في مستهلّ اللقاء “أبرز ما جاء في المنظومة الجديدة للاستثمار من تسهيلات ومزايا للمستثمرين المحليين والأجانب. وكذا الإمكانيات والمؤهلات الطبيعية، الجغرافية، الاقتصادية والبشرية الضخمة التي تزخر بها الجزائر”.

كما أكد الوزير “رغبة الجزائر في إقامة شراكات مع الأشقاء السعوديين، في عديد المجالات الصناعية، الفلاحية، الطاقوية، السياحية والمنجمية، وفي مجال الصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية، وصناعات الحديد والصلب التي تشكل فرصا للشراكة المثمرة للجانبين”.

من جهته، أبدى العجلان “رغبة مجموعته في تجسيد مشاريع كبيرة في الجزائر، ذات بعد إقليمي ودولي”. مشيرا إلى أن “زيارته الأولى إلى الجزائر، تندرج في هذا الإطار”.

وكان لوفد المجموعة السعودية اجتماع على هامش اللقاء، مع عدد من مسؤولي المجمعات الصناعية العمومية، وبعض المؤسسات الخاصة. وهو يهدف “لتحديد فرص الشراكة المثمرة بين الجانبين في عديد المجالات”.

وتعد مجموعة عجلان واخوانه القابضة، من الشركات الرائدة في السعودية، في قطاعي النسيج والتطوير العقاري. كما تشمل المجموعة 12 مؤسسة كبرى تنشط بـ15 دولة، في قطاعات الطاقة، المياه، الصناعات الغذائية، الخدمات اللوجستية، والفندقة.

مجموعة العجلان مهتمّة بالاستثمار في قطاع الطاقة بالجزائر

كما استقبل ممثل مجموعة العجلان من قبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، للحديث حول “فرص العمل والاستثمار بين شركات القطاع، والمجموعة السعودية في مجال الطاقة والمناجم”.

وأكد الوزير عرقاب بالمناسبة، الفرص الكبيرة التي يوفرها قطاع الطاقة في الجزائر، لا سيما في مجالات البتروكيماويات، ونقل وتحويل الكهرباء، والطاقات الجديدة والمتجددة.

كما أشار الطرفان إلى فرص الاستثمار والتعاون الموجودة في مجال تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى الاتفاق على تنظيم اجتماعات مع ممثلي مجمعات سوناطراك، سونلغاز، ومناجم الجزائر.