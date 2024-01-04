مشاريع هامة لتسهيل التنقل إلى الشواطئ الغربية للعاصمة

أشرف وزير الأشغال العمومية لخضر رخروخ على معاينة أشغال انجاز المداخل لمنطقة التوسع السياحي لشاطئ النخيل وسيدي فرج.

ويهدف هذا المشروع الذي كلف بإنجازه مجمع شركات عمومية مع متابعة ومراقبة من مكتب الدراسات العمومي وكذا المخبر الوطني للأشغال لعمومية، إلى تخفيف الازدحام المروري عن الجهة الغربية من العاصمة.

كما سيمكن هذا المشروع الهام، الذي يضم تسعة منشآت فنية من فك الاختناق عن الواجهة البحرية الممتدة من سيدي فرج، شاطئ النخيل “بالم بيتش” والشاطئ الأزرق “آزير بلاج ولتسهيل حركة تنقل المواطنين على طول إجمالي مقدر بـ15كم على مستوى عدة محاور.