مشاريع هيكلية جديدة تدخل الخدمة في بجاية لتعزيز شبكة الطرق

أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الإثنين، بولاية بجاية على وضع حيز الخدمة لعدد من المشاريع الهامة في مجال تطوير شبكة الطرق والهياكل القاعدية.

وفي مستهل زيارته، دشن الوزير منشأتين فنيتين، بمنطقة برج ميرة، تشملان جسرا بطول 350 مترًا على مستوى المنبع الأزرق والمخرج الشمالي للنفق الأول، وجسرا ثانيا بطول 600 متر.

ويُعدّ هذان الجسران من أهم المنشآت التي تساهم في تحسين السيولة المرورية وتقليص مدة التنقل عبر هذا المحور الحيوي. حسب ما أكدته المصالح الوصية.

وفي محطته الثانية، أشرف جلاوي على وضع حيز الخدمة جزئيا لمشروع تهيئة مضايق خراطة على الطريق الوطني رقم 09، باعتباره مشروعا يهدف إلى تحسين السلامة المرورية وتسهيل حركة النقل والتنقل عبر هذا المحور الاستراتيجي والهام.

وخلال الزيارة، عاين الوزير مشروع تأهيل أنفاق خراطة، أين تجري حالياً أشغال تأهيل شاملة تهدف إلى رفع مستوى السلامة وتقليل حوادث المرور.

وتشمل هذه الأشغال تحديث الأنفاق لتتوافق مع المعايير التقنية والأمنية العالمية، من خلال استخدام مواد متخصصة للحماية من تسرب مياه الأمطار، فضلاً عن تجهيزها بأنظمة إضاءة وتهوية حديثة تضمن سلاسة المرور وأمان مستعملي الطريق