مشاكل البشرة عند الحامل.. ما هي وكيف يتم تجنبها وعلاجها؟

بمجرد اكتشاف حملك، وربما قبل ذلك، قد توحي إليك بعض العلامات البارزة على البشرة بوجود تغيير هرموني طاغ، ربما هو حمل؟ الكلف، الحبوب، رؤوس بيضاء، وبقع داكنة كان بإمكانك تجنبها وصار عليك علاجها والتخلص منها.

لابد من أنك ستبحثين عن منتجات للعناية بالبشرة في هذه الفترة، راجعي مكوناتها، إذ إن من المواد الفعالة التي يمكن استخدامها خلال الحمل والمهمة لروتين العناية بالبشرة نذكر منها: حمض الهيالورونيك، الذي يستخدم لعلاج جفاف البشرة الحاد الذي قد يصيب الحامل، سيروم فيتامين C بنسب معينة، حمض اللاكتيك بنسبة محددة أيضا يتم الإشارة عليها لما يناسب وضعك وعادة لا تتجاوز 4 بالمئة، وحمض بنسب ضئيلة جدا، خاصة إذا كنت من ذوات البشرة الدهنية التي تكون حتما مصابة بالحبوب والبثور.

أما منتجاتك باهظة الثمن التي اقتنيتها من قبل، التي تحتوي على مكونات لا يمكنك استخدامها خلال الحمل، فيمكنك وضعها في الثلاجة لفترة تصل إلى عامين، وأحيانا أكثر ويمكنك استخدامها لاحقا عندما تصبح آمنة مجددا على بشرتك، وصحتك وصحة جنينك، بعد انتهاء الحمل، والرضاعة.

توهج البشرة وظهور البقع الحمراء

يزيد إنتاج المرأة الحامل للدم بما يقارب 50% مما يؤدي إلى زيادة نشاط الدورة الدموية في الجسم ويجعل الوجه يبدو متوهجا ومنارا زيادة، ويمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى الشعور بالحرارة وأحيانا بالهبات الساخنة، حيث تؤدي زيادة الهرمونات إلى زيادة عمل الغدد الدهنية وزيادة لمعان البشرة، كما تصبح البقع الحمراء الموجودة أساسا على البشرة أكثر وضوحا، لكن تختفي هذه الأعراض بعد بضعة شهور من الولادة.. ينصحك الخبراء والأطباء باتباع بعض الإرشادات البسيطة حيال ذلك. فقد يساعد شرب الكثير من الماء على تحسين حالة البشرة، مع استخدام منتجات التنظيف والعناية الخالية من الزيوت.

استشيري طبيبا أخصائيا قبل استخدام أي منتج صيدلاني

الطفح الجلدي هو حالة شائعة في أثناء الحمل، قد تؤثر على منطقة معينة من الجلد، أو تنتشر بشكل واسع، وتظهر على شكل انتفاخات بسيطة على الجلد تسبب حكة شديدة، تنتج عن إفراز الجسم لمادة الهيستامين

نتيجة التعرض لمهيج معين، مثل التغير في درجة الحرارة أو التعرض لمادة مثيرة للحساسية أو الإصابة بعدوى، ويمكن علاجها باستخدام مضادات الهيستامين، والكريمات المضادة للحكة، لكن، حذار، إذ عليك استشارة طبيب مختص قبل استخدام أي منتج.

الوقاية والعلاج من مشاكل البشرة في أثناء الحمل

اغتسلي بالماء الصافي كل فترة، لا تتركي البكتيريا والجراثيم تتراكم على جلدك خاصة في فصل الصيف، ماء فاتر، لا هو ساخن ولا هو بارد جدا، حتى لا تتأثر الدورة الدموية.

لا تهملي تناول الفيتامينات الخاصة بالحمل متبوعة بحمض الفوليك وأقراص الحديد، حيث إن لها أهمية بالغة في دعم الجسم والبشرة والأوعية الدموية، طبعا مع نظام غذائي صحي لتفادي مشاكل البشرة في أثناء الحمل وبعد الولادة أيضا.

لا تستخدمي منتجات خالية من تاريخ انتهاء الصلاحية، ولا يوجد بها دليل يثبت أنها صالحة للاستعمال على نوع بشرتك، أيا كان صنفها، سواء مكياج، أم مستحضرات العناية والتجميل والتنظيف الأخرى.