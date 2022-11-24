مشاكل التدفئة والسكنات الوظيفية والإدماج.. وزير التربية يوضح

تطرق وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، الخميس، إلى العديد من الملفات المتعلقة بقطاعه على غرار مشكل التدفئة والسكن الوظيفي وكذا الادماج.

وخلال ندوة وطنية نشطها بلعابد للتحضير المبكر للدخول المدرسي 2023-2024، أكد الوزير أنه سيتم خلال اللقاء الذي يجمعه بمدراء التربية واطارات الوزارة إلى التطرق لجملة من الملفات أولها ملف التدفئة وهذا بالتزامن مع فصل الشتاء.

وفي هذا الصدد، أوضح الوزير قائلا “الآن ونحن في موسم البرد أول نقطة سنتناولها هي كيفية التكفل بالتدفئة على مستوى المؤسسات التعليمية”.

وحول ملف الاطعام المدرسي، أكد المتحدث ذاته أن 97 بالمئة من المدارس تتوفر على الاطعام بالوجبة الساخنة، مشيرا إلى سعي مصالحه لبلوغ النسبة الكاملة والتكفل بجميع المداس على المستوى الوطني.

من جهة أخرى، وفي حديثه عن المدارس الخاصة، اعتبر الوزير بأن هذه الأخيرة داعمة للقطاع العمومي وبالتالي يتوجب دعمها واعانتها وترشيد أدائها وكذا جعلها تنخرط في أداء الخارطة المدرسية.

كما كشف وزير التربية عن الشروع في رقمنة السكنات الوظيفية التابعة لقطاعه، بالإضافة إلى التكفل بالمخلفات المتبقية لمستخدمي القطاع.

وفي هذا الصدد قال بلعابد “سنقوم بكل الأعمال اللازمة لغلق السنة المالية في أوانها والقيام بتسديد كل المخلفات والتسويات الواقعة على عاتق الادارة قبل ناهية السنة المالية”.

وعن الإماج، أكد الوزير استفادة أكثر من 40 ألف مشرف في مرحلة التعليم الابتدائي من العملية، داعيا الفئة التي امتنعت عنه إلى تقديم ملفاتها للاستفادة من منصاب قارة وتحسين أجورها مع امكانية مشاركتها في كل الامتحانات المستقبلية لضمان مناصب أخرى.