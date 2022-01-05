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الجزائر
النواب يتبنون الوساطة بين الوزارة وشركائها

مشاكل التربية تجرّ بلعابد إلى لجنة البرلمان

وليد. ع
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مشاكل التربية تجرّ بلعابد إلى لجنة البرلمان
أرشيف
عبد الحكيم بلعابد

كشف رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الكريم عايد، الأربعاء، عن استضافة وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، هذا الخميس، مشيرا إلى أن النواب “سيتبنون الانشغالات التي تصب في مجملها حول تخفيف البرامج وثقل المحفظة المدرسية”.

وأوضح عايد في لقاء عقده بمقر المجلس مع ممثلي أربع نقابات لقطاع التربية، أن هذا اللقاء “سمح بمعرفة آخر التطورات الجارية في القطاع، لا سيما نتائج اللقاءات التي تعقدها وزارة التربية الوطنية مع نقابات القطاع وكذا الإصغاء إلى الانشغالات المهنية والاجتماعية المطروحة”.

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على “تذليل العقبات من خلال دور الوساطة الذي تقوم به بين الوزارة والشريك الاجتماعي لتطبيق البنود المتفق عليها خلال اللقاءات التشاورية بين الجانبين”.

ومن بين الأولويات التي سيعمل النواب على تحقيقها –يضيف عايد-العمل من أجل “التخفيف من حدة الاضرابات التي يشهدها قطاع التربية واقتراح الحلول للمشاكل المطروحة، لا سيما مراجعة البرامج التربوية”.

وبدوره، استعرض الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، الأوضاع التي تعيشها المدرسة بسبب الأزمة الوبائية، معربا عن “أسفه لعدم تأجيل استئناف التلاميذ للدراسة بعد العطلة الشتوية بأسبوع أو اثنين لتفادي انتقال العدوى في أوساط الأساتذة والتلاميذ”.

من جانبه، طرح عضو المكتب الوطني لعمال التربية والتكوين، بن شرقي مجامعية، مسألة “ضعف القدرة الشرائية” للأستاذ، فيما تطرق الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي القطاع ثلاثي الأطوار(كنابست)، بن دريميع مالك، على ضرورة حل مشكل ثقل المحفظة المدرسية وكثافة البرامج الدراسية.

وفي ذات السياق، شدد المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، أحمد فطوم، على أهمية “معالجة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية”، داعيا إلى رفع ميزانية تسيير الثانويات التي تعد – مثلما قال- “غير كافية، خاصة في ظل الأزمة الصحية الحالية”.

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