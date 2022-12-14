مشاكل الصحة العقلية سبب دخول الشابات إلى المستشفيات خلال 2021

كشف تقرير حديث للمكتب الفيدرالي السويسري للإحصاء أن مشاكل الصحة العقلية كانت السبب الرئيسي لدخول الشابات إلى المستشفيات خلال العام 2021.

وقال التقرير إنه، تم تسجيل ما مجموعه 19532 حالة دخول إلى المستشفى بسبب مشكلات تتعلق بالصحة العقلية في عام 2021، بينما بلغ إجمالي الإصابات الجسدية المسجلة 19243 حالة، متجاوزة بذلك لأوّل مرة الإصابات الجسدية الأخرى.

وأشار إلى أن المعنيات تترواح أعمارهن بين 10 و24 عامًا، والسبب راجع إلى أمراض عصبية مرتبطة بالإجهاد.

وارتفعت الإصابات بهذه الأمراض في عام 2021 بنسبة 22% بالنسبة للفتيات و 13% بالنسبة للفتيان.

ومثّل المرضى الذين دخلوا المستشفى عدة مرات في نفس العام 30% من حالات الاستشفاء مقابل ثلث جميع الحالات بالنسبة للمرضى المصابين لأوّل مرة، ما يمثّل زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق.

كان عدد الإصابات في صفوف الفتيات أكثر من الشبان. وبشكل عام، قفزت نسبة دخول المستشفى للمرة الأولى بنسبة 26% لدى الفتيات، بينما لنم تتجاوز 6% لدى نظرائهن من الذكور.

وفي عام 2021 ،كذلك تم تسجيل زيادة بنسبة 42% في حالات اضطرابات المزاج، مثل الاكتئاب، في صفوف الفتيات. وبشكل عام، كان هناك “زيادة استثنائية” في مشاكل الشابات في هذا المجال، وفق ما أشار إليه المكتب الفدرالي للصحة.

في الأثناء، ارتفعت حالات دخول المستشفى بسبب إيذاء النفس أو محاولات الانتحار بنسبة 26% بين الجنسين لتصل إلى 3124 حالة.

ومرة أخرى، كانت الشابات أكثر تضررًا: فالمراهقات الأكبر سنًا (15-19 عامًا) مثّلن معظم الحالات بشكل عام، بينما سُجلت أكبر زيادة في حالات إيذاء النفس لدى الفتيات الأصغر سنًا (10-14 عامًا) بنسبة بلغت 60%.