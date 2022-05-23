مشاكل بودبوز مع سانت إيتيان الفرنسي متواصلة

غاب عن لقاء نانت ومرشح لتضييع فاصلة البقاء

دخل الدولي الجزائري السابق، رياض بودبوز، نجم نادي سانت إيتيان في صراع مع المدير الفني للنادي الفرنسي، باسكال دوبراز، بعد أن قام الأخير باستبعاده من مواجهة الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي بين سانت إيتيان ونانت، السبت الماضي، والتي انتهت بالتعادل هدف لمثله (1-1).

ونجح نادي سانت إيتيان بعد هذا التعادل في النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسية بشكل مباشر، لكنه لن يضمن البقاء في دوري الدرجة الأولى “الليغ 1” إلا عبر مواجهة مزدوجة فاصلة أمام نادي أوكسير يومي 26 و29 ماي المقبل، بعد أن تأهل أوكسير إلى هذه المواجهة عبر مباريات فاصلة في “الليغ 2”.

وقالت صحيفة “لوبروغري” الفرنسية في تقرير لها إن المدير الفني لنادي سانت إيتيان، قرّر استبعاد رياض بودبوز من لقاء نانت كإجراء انضباطي، رغم أن اللاعب الجزائري يعد من اللاعبين المهمين في النادي الفرنسي، مشيرة إلى أن أصل الخلاف يعود إلى “تذمر” بودبوز من برنامج سفرية الفريق من مدينة سانت إيتيان إلى مدينة نانت وموعد رحلة العودة، وكشفت الصحيفة الفرنسية: “بودبوز عبر عن تذمره من موعد رحلة عودة فريق سانت إيتيان إلى مدينة نانت”، مضيفة: “الطائرة التي استأجرها نادي سانت إيتيان لم تكن قادرة على مغادرة مطار نانت ليلة السبت (أي بعد مباراة نانت مباشرة) بسبب غلق المطار وتقرر تأخر موعد الرحلة إلى صباح الأحد، وهو ما لم يرق لرياض بودبوز”.

وتابع نفس المصدر التأكيد على أن مدرب سانت إيتيان، باسكال دوبراز، كان صارما جدّا بخصوص الملاحظة “غير اللائقة” التي قدمها نجم نادي مونبولييه الفرنسي السابق في وقت كان فريقه يصارع من أجل البقاء في “الليغ 1″، وقرر استبعاده من مباراة نانت، قائلا له: “يمكنك البقاء في المنزل”، ورجحت وسائل إعلام فرنسية غياب بودبوز أيضا عن فاصلة البقاء المزدوجة أمام أوكسير، خاصة أن المدرب دوبراز يُصر كثيرا على الجانب الانضباطي ولن يتسامح مع خرجة نجم “الخضر” السابق، وكان بودبوز عانى منذ الموسم الماضي من العديد من المشاكل مع إدارة نادي سانت إيتيان والمدربين الذين تعاقبوا على الفريق، وفي مقدمتهم المدرب الفرنسي، كلود بويل، بسبب رغبة المسيرين في التخلص منه ومن راتبه الشهري الكبير، وتراجع مستوياته الفنية، قبل أن يعيد له، باسكال دوبراز، الروح في النصف الثاني من الموسم بالدوري الفرنسي.

يجدر الذكر، أن عقد رياض بودبوز مع سانت إيتيان ينتهي شهر جوان المقبل، علما أنه شارك في 32 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.