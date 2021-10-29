مشاكل تسيير أحياء عدل.. الوزير لعريبي يصدر تعليمات جديدة

أمر وزير السكن طارق لعريبي، مدراء مشاريع عدل بالبقاء مدة 12 شهرا على مستوى الأحياء من أجل رفع جميع التحفظات، وهذا بعد تسجيل تقصير في التسيير من قبل القائمين على ذلك.

وجاء هذا خلال اشراف بلعريبي، الخميس، على ترأسه لقاء وطني لمسيري أحياء عدل التابعين لمؤسسة فرع التسيير العقاري” Gest immo” حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وفي هذا الصدد، أكد المتحدث ذاته أن “هناك تقصير واضح من البعض الذي لا يولي أهمية لإتقان عمله مع تأكيده على الحرص على رفع نسبة التحصيل المالي في نفس الوقت الذي يجب نقل مشاكل المواطنين إلى المدير العام لوكالة عدل وإن تطلب الأمر إلى السيد الوزير”.

حيث شدد الوزير على ضرورة تواجد مدير المشروع مدة 12 شهراً على مستوى الحي حتى رفع جميع التحفظات.

من جهة أخرى، كشف عن إبرام إتفاقية شراكة ما بين الشركة المناولة المنجزة للمصاعد وفرع التسيير العقاري “Gest immo” الولائي، مفادها ضرورة متابعة الشركة المناولة للمصاعد لمدة 24 شهراً وهذا تفادياً لأي خلل بها.

وفيما يخص الخزانات المائية، قال بلعريبي إنه يتوجب تحويلها إلى شركة المياه والتطهير “SEAAL” أو شركة الجزائرية للمياه “ADE” والتي بدورها ستقوم بتسييرها.

وكالة عدل: عملية توزيع كبرى للمساكن قريبا

وفي 16 أكتوبر 2021، ترأس فيصل زيتوني المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، إجتماعا تنسيقيا بمقر المديرية العامة، خصص هذا الإجتماع للتحضير لعملية التوزيع الكبرى المرتقبة.

وحضر الاجتماع حسب بيان للوكالة المدير العام المساعد المكلف بالإدارة و المالية ، المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع ، المدير العام المساعد للتسيير العقاري ، المدير العام المساعد المكلف بالإكتتاب والتسويق المدير العام لفرع التسيير العقاري ،المدير المركزي المكلف بتفيذ العمليات ومتابعة المشاريع ، مديرة الإعلام و الإحصاء، المدير التجاري ، مدير تسيير العقود ، مدير حظيرة الصيانة العقارية .

كما خصص هذا الإجتماع للتحضير لعملية التوزيع الكبرى المرتقبة، والوقوف على مختلف الإجراءات التقنية والإدارية المتعلقة بتسليم السكنات ، وبعد سماعه العام لعرض مفصل عن كل مديرية .

وفيما تعلق بالإجراءات الإدارية ألحّ المدير العام على ضرورة تسهيلها، خاصة منها المتعلقة بتسوية العقود النهائية لسكنات صيغة البيع بالإيجار بمختلف ولايات الوطن، داعيا إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المتداخلة في هذا الملف ملزما مدير تسيير العقود بالوقوف والمتابعة اليومية للعقود وفي حال تسجيل عراقيل يجب تبليغها مباشرة للمدير العام مرفوقة بتقرير مفصل عن كل حالة.

من جانب آخر كلف زيتوني ، المدير العام المكلف بمتابعة المشاريع و مدير التسيير العقاري بإعداد محاضر تسليم واستلام السكنات الجاهزة و مختلف المرافق – المصاعد خزانات المياه …- مع رفع جميع التحفظات التي يسجلها المكتتبين مباشرة بعد معاينتهم لمواقعهم و لسكناتهم .

من جهة أخرى كلف المدير العام ، مدير فرع التسيير العقاري بضرورة تنصيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المختصة في التنظيف والصيانة والمراقبة بالأحياء السكنية لصيغة البيع بالإيجار المرتقب تسليمها حيث ستساهم المؤسسات المستفيد من الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية في خلق مناصب شغل جديدة للشباب وهذا ضمن مقاربة اقتصادية تبنتها الوزارة الوصية لخلق مناصب شغل جديدة ومرافقة المؤسسات الناشئة.