مشاكل زوجة رئيس حكومة إسبانيا تدفعه للتفكير في الاستقالة!

قالت صحف إسبانية إن رئيس وزراء البلاد يفكر في الاستقالة بسبب زوجته التي اتهمت بالتورط في قضايا فساد واستغلال النفوذ.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الأربعاء، إنه سيعلق واجباته العامة حتى الأسبوع المقبل، ليقرر ما إذا كان يريد الاستمرار في قيادة الحكومة أم لا، بعد أن بدأت محكمة تحقيقا مع زوجته.

ونشر سانشيز تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس” قال فيها: “أحتاج للتوقف والتفكير.. أحتاج بشكل عاجل إلى إجابة على سؤال ما إذا كان الأمر يستحق العناء.. وما إذا كان ينبغي علي الاستمرار في قيادة الحكومة أو التخلي عن هذا الشرف”.

وأضاف رئيس الوزراء، الذي يقود إسبانيا منذ عام 2018، إنه سيظهر أمام وسائل الإعلام، الإثنين المقبل، لإعلان قراره.

وجاء هذا الإعلان المفاجئ بعد أن قالت محكمة إسبانية، الأربعاء، إنها بدأت تحقيقا أوليا بشأن زوجته بيغونيا غوميز، وما إذا كانت قد ارتكبت جريمة استغلال النفوذ والفساد في أعمالها الخاصة.

واعتبر سانشيز أن خطورة الانتقادات التي تعرض لها هو وزوجته “تستحق ردا مدروسا”.

ولم تفصح المحكمة عن تفاصيل أخرى لأن القضية مغلقة ولا تزال في مرحلة أولية، واكتفت بقولها إن التحقيق جاء بعد شكوى رفعتها جماعة معنية بمكافحة الفساد تدعى “مانوس ليمبياس” (أياد نظيفة)، التي يرتبط زعيمها بتيار اليمين المتطرف.

وقالت الجماعة إن زوجة رئيس الوزراء “استغلت نفوذ زوجها وتأثيره لتوفير رعاة لبرنامج درجة الماجستير بالجامعة التي كانت تديرها”.

وبحسب ما ذكره موقع “إل كونفيدانسيال” (El Confidencial) الذي كشف المعلومات، فإن هذا التحقيق يركز على صلات بيغونيا غوميز مع مجموعة السياحة الإسبانية “غلوباليا” (Globalia) مالكة شركة الطيران “إير يوروب” (Air Europe)، في الوقت الذي كانت تجري فيه الأخيرة محادثات مع الحكومة للحصول على مساعدات في مواجهة الانخفاض الكبير في الحركة الجوية الناجم عن جائحة كوفيد.

وكانت بيغونيا غوميز في ذلك الوقت ترأس مركز “آي ايه أفريقيا” (IE Africa)، وهي مؤسسة مرتبطة بكلية إدارة الأعمال في جامعة “آي أيه” في مدريد، ولكنها غادرت هذا المنصب في العام 2022.

وبحسب موقع “إل كونفيدانسيال”، فقد “وقع المركز اتفاقية رعاية مع غلوباليا في العام 2020” بينما شاركت بيغونيا غوميز في “اجتماع خاص مع مديرها التنفيذي خافيير هيدالغو في الوقت الذي كانت فيه غلوباليا تتفاوض على خطة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها ملايين اليورو مع حكومة” بيدرو سانشيز.

وسمحت هذه الخطة لشركة طيران “إير يوروب” بتلقي 475 مليون يورو في نوفمبر 2020، من صندوق بقيمة 10 مليارات دولار يهدف إلى دعم الشركات الاستراتيجية التي تواجه صعوبات بسبب الأزمة الصحية.

المصدر: وكالات