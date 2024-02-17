مشاهد تثلج الصدور لتكريم حافظات القرآن الكريم تحت القصف في رفح!
تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تثلج الصدور، لتكريم حافظات القرآن الكريم بمركز للإيواء في مدينة رفح.
يظهر في الصور التي نشرتها صفحات فلسطينية وتم تناقلها عبر مختلف الشبكات، فتيات من مختلف الأعمار يتوشحن شريطا كتب عليه: “فوج حفظ القرآن رغم الآلام” ، ويضعن فوقها رؤوسهن تيجان الورود مختلفة الألوان.
رغم كل ما يحصل في غزة بسبب الحرب.. تكريم 40 طالبة من حفظة القران الكريم في مركز للإيواء في مدينة رفح. pic.twitter.com/s3pQOo9TBp
— الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) February 17, 2024
وحظيت المشاهد الاستثنائية بثناء واسع، حيث اتفق أكثر المعلقين على أن مثل هذه المبادرات الراقية برغم الظروف القاسية، لا يمكن رؤيتها في مكان آخر غير فلسطين التي تعطي الدروس يوميا للعالم في كيفية مجابهة الأزمات بقلوب صابرة وراضية ومحتسبة.
وقال البعض إن الاهتمام بتحفيظ القرآن الكريم برغم القصف وفي عز الحرب، يعكس مستوى الوعي الذي وصل إليه أبناء غزة، الذين فهموا معنى الحياة الدنيا فاشتروا الآخرة وسحروا الملايين عبر العالم، عربا وغربا بقوة صمودهم.
ويسألونك عن سر صمود غزة وأهلها، قل إن السر معلوم..#شاهد | تكريم 50 نازحًا داخل مركز إيواء مدرسة شفا عمرو بمدينة رفح جنوب قطاع غزة يحفظون أجزاءً من القرآن الكريم..
تصوير: حسن اصليح pic.twitter.com/D0NgG6nLBP
— Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) February 14, 2024
وكانت صفحات أخرى قد تحدثت منذ يومين عن تكريم 50 حافظا لأجزاء من القرآن الكريم، بمركز إيواء مدرسة شفا عمرو في رفح، حيث تم نشر فيديوهات لأطفال من الجنسين ومن مختلف الأعمار وهم يتقدمون للتكريم وسط التكبيرات.
رغم القصف والحرب..
تكريم 50 طفلا لحفظهم أجزاء من القرآن بمركز إيواء مدرسة شفا عمرو في رفح pic.twitter.com/coLC4zpsl9
— شبكة رصد (@RassdNewsN) February 15, 2024