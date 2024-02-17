مشاهد تثلج الصدور لتكريم حافظات القرآن الكريم تحت القصف في رفح!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تثلج الصدور، لتكريم حافظات القرآن الكريم بمركز للإيواء في مدينة رفح.

يظهر في الصور التي نشرتها صفحات فلسطينية وتم تناقلها عبر مختلف الشبكات، فتيات من مختلف الأعمار يتوشحن شريطا كتب عليه: “فوج حفظ القرآن رغم الآلام” ، ويضعن فوقها رؤوسهن تيجان الورود مختلفة الألوان.

وحظيت المشاهد الاستثنائية بثناء واسع، حيث اتفق أكثر المعلقين على أن مثل هذه المبادرات الراقية برغم الظروف القاسية، لا يمكن رؤيتها في مكان آخر غير فلسطين التي تعطي الدروس يوميا للعالم في كيفية مجابهة الأزمات بقلوب صابرة وراضية ومحتسبة.

وقال البعض إن الاهتمام بتحفيظ القرآن الكريم برغم القصف وفي عز الحرب، يعكس مستوى الوعي الذي وصل إليه أبناء غزة، الذين فهموا معنى الحياة الدنيا فاشتروا الآخرة وسحروا الملايين عبر العالم، عربا وغربا بقوة صمودهم.

وكانت صفحات أخرى قد تحدثت منذ يومين عن تكريم 50 حافظا لأجزاء من القرآن الكريم، بمركز إيواء مدرسة شفا عمرو في رفح، حيث تم نشر فيديوهات لأطفال من الجنسين ومن مختلف الأعمار وهم يتقدمون للتكريم وسط التكبيرات.